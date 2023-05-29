Ankara Büyükşehir Belediyesi, tarımsal ilaçlama ve gübrelemede drone kullanacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki BelPlas AŞ, tarımsal ilaçlama-gübreleme ve vektörle mücadelede kullanmak için 'Zirai İlaçlama Drone'u'nu bünyesine kattı. Drone ile ekiplerin ulaşamadığı bölgelerde ilaçlama ve gübreleme işlemleri daha hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, vektörle mücadele ve tarımsal gübreleme uygulamalarında drone ile hizmet vermeye başlayacak. BelPlas AŞ bünyesinde hizmet verecek 'Zirai İlaçlama Drone'u ile hem ekiplerin ulaşamadığı bölgelerde ilaçlama hem de kırsal bölgelerde tarımsal ilaçlama ve gübreleme işlemleri daha hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BelPlas AŞ, vektörle mücadele ve tarımsal ilaçlama-gübreleme uygulamalarında kullanmak için 'Zirai İlaçlama Drone'unu bünyesine kattı.

HEM GÜBRELEME HEM DE İLAÇLAMA İÇİN KULLANILACAK

Bugüne kadar sıvı gübreden yol çizgi boyasına, buz çözücü solüsyondan kozmetik yağlara kadar birçok ürün üreten Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki BelPlas AŞ, şimdi de Başkentlilere Zirai İlaçlama Drone'u ile hizmet verecek.

30 litre (70 kilogram) kapasiteli gübreleme ve ilaçlama drone'u hem kırsal bölgelerde gübreleme amaçlı hem de Başkentin her noktasında gerçekleştirilen vektörle mücadele çalışmalarında kullanılacak.

Drone ile vektörle mücadele çalışmaları sırasında ekiplerin ve araçların ulaşamadığı bölgelerde ilaçlama yapılırken çiftçilerin ürünlerine zarar gelmemesi için traktörle giremediği noktalara ulaşılabilecek ve ürün verimliliği de artacak. Ayrıca, ilaçlama ve gübreleme maliyetleri de düşecek.

YERLİ ÜRETİCİLERİN DOSTU ABB

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak köylüleri ve çiftçileri önceleyen hizmetlere devam ettiklerini dile getiren BelPlas AŞ Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mustafa Hazman, " Drone hizmetimiz; köylülerimizi ve çiftçilerimizi önceleyen bir hizmet. Ayrıca, Ankara'mızın şehir yaşamını ve doğanın kalitesini iyileştirme amaçlı başlattığımız bir hizmet" dedi.

Çiftçilere tohum, gübre, fide desteğinde bulunduklarını hatırlatan Hazman, "Ama köylerimizde maddi imkansızlıklar var bilindiği gibi… Çiftçilerimizden traktörü olmayan var ya da olup da mazotu karşılayamayan var. Bunların hepsi olsa bile ekinler belli bir seviyeye geldikten sonra traktörün tarlaya girmesinin sakıncalı olduğu durumlar var. Tüm bu sorunların üstesinden gelmek için drone hizmeti başlatıyoruz" diye konuştu.

Hazman, şöyle devam etti:

"Köylüye verdiğimiz sıvı gübreyi drone'un haznesine koyup yukarıdan köylümüzün tarlasını gübreliyoruz. İkinci olarak Ankara'da sazlık alanlar, lağımların karıştığı alanlar ve zirai ilaçlanma yapılması gereken alanlar var. Bu alanlara da ya insanlarımız ya da makinelerimiz engebeli olduğu için giremiyorlar. Buralarda yine drone'umuzu kullanıyoruz ve yukarıdan zirai ilaçlama yapıyoruz."