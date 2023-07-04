Ankara Büyükşehir Belediyesi Tarım Kampüsü'nde Dikey Topraksız Tarım AR-GE Çalışmalarına Başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Gölbaşı ilçesinde kurduğu Tarım Kampüsü'nde, Dikey Topraksız Tarım Bitki Büyütme Ünitesi'nin AR-GE çalışmalarına başladı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, topraksız tarıma teşvik ve eğitim çalışmalarının bir adım daha ilerlediğini belirtti. Gölbaşı Tarım Kampüsü'nde yapılan AR-GE çalışmaları sayesinde çiftçiler, çevre dostu tarım yöntemleriyle daha az su ve kimyasal kullanarak iklimsel durumlardan etkilenmeyecekler.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Gölbaşı ilçesinde kurduğu Tarım Kampüsü'nde, Dikey Topraksız Tarım Bitki Büyütme Ünitesi'nin AR-GE çalışmalarına başladı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Topraksız tarıma teşvik ve eğitim çalışmalarımızda bir adım daha attık. Gölbaşı Tarım Kampüsü'müzde, 'Başkent'te Dikey Tarım' sözünü verdiğimiz AR-GE çalışmalarımıza başlandı. Bu sistem ile üreticimiz, çevre dostu tarımla daha az su ve kimyasal kullanacak, iklimsel durumlarda mağdur olmayacak" dedi.

ABB, kırsal kalkınmayı önceleyen çalışmalarıyla hem Başkent'in hem de Türkiye ekonomisinin canlandırılmasına katkı sağlıyor. Bu kapsamda, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın vaatleri arasında bulunan 'Başkent'te Dikey Tarım' projesi için ilk adım atıldı. ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Gölbaşı ilçesinin Karaoğlan Mahallesi'ne kurulan Tarım Kampüsü'nde, Dikey Topraksız Tarım Bitki Büyütme Ünitesi'nin AR-GE çalışmaları başladı. Kurulan ünitede; Asya yeşillikleri, roka, fesleğen, dereotu, nane, kekik, maydanoz, su teresi, ıspanak, Frenk soğanı, bazı tıbbi bitkiler ve çilek yetiştiriciliği üzerine çalışmalar yürütülüyor.

Başkent'te dikey tarıma teşvik konusunda çalışmalara başladıklarını Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Başkan Yavaş, şu açıklamayı yaptı:

"Topraksız tarıma teşvik ve eğitim çalışmalarımızda bir adım daha attık. Gölbaşı Tarım Kampüsümüzde 'Başkent'te Dikey Tarım' sözünü verdiğimiz AR-GE çalışmalarımıza başlandı. Bu sistem ile üreticimiz, çevre dostu tarımla daha az su ve kimyasal kullanacak, iklimsel durumlarda mağdur olmayacak."

Dikey Topraksız Tarım Bitki Büyütme Ünitesi sayesinde çiftçi, üretici ve yatırımcıların değişen iklimsel parametrelere bağlı kalmadan daha az su ve kimyasal bitki besleyici kullanımı ile daha çevreci ve son teknolojiye bağlı yetiştiricilik yapabilmesi hedefleniyor.

ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Ziraat Mühendisi İrem Ermiş, Dikey Topraksız Tarım Bitki Büyütme Ünitesi'nin AR-GE çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Bu kabinlere bitkilerin siber uzayı deniliyor. Bitki fabrikası veya teknolojik araziler olarak da tanımlamalar mevcut. Aslında bitki yetiştiriciliğinde topraksız tarımdaki son teknoloji" diye konuştu.

Kabinlerde bütün yeşil ürün gruplarının, bazı tıbbi bitkilerin ve çilek yetiştiriciliğinin yapılabildiğini kaydeden İrem Ermiş, sistemin avantajlarını da şöyle anlattı:

"Dikim, hasat ve bazı küçük bakım işlemleri dışlında personel dahil etmiyoruz. Bitki çeşidine bağlı olarak bin 800 ile 2 bin 600 adet bitki yetiştirebiliyoruz. Kapalı ve kontrollü bir alan olduğu için iklimsel faktörlerden ve zararlı kimyasal etkilerden uzak bir yetiştiricilik imkanı sunuyor. İklim krizi ve kuraklık düşünüldüğünde de topraksız tarım da bize avantaj sağlıyor. Sistemde sadece su ve mikro element kullanıldığı için kimyasal kalıntılar sistemde olmuyor. Sistemler dikey ve katlı oldukları için aynı alanda minimum 3 kat daha fazla mahsul yetiştiriciliği yapılabiliyor. Özel ışıklarla bitkinin güneşlenme süresi kademeli ve kontrollü olarak artırılabiliyor ve bu, erkenci hasat imkanı sağlıyor. Marulu tarlada 45-55 günde hasat edebilirken burada 30 günde hasat edilerek pazara sunulabiliyor. Sistemle gıdaya erişimdeki ve yetiştiricilikteki riskleri teknoloji ile aşmaya çalışıyoruz."

TÜM ÜRÜNLER AYNI KALİTEDE HASAT EDİLEBİLECEK

Başkent Ankara Kalkınma Projesi (BAKAP) kapsamında Karaoğlan Mahallesi'ndeki Tarım Kampüsü'nde sürdürülen Dikey Topraksız Tarım Bitki Büyütme Ünitesi'nin AR-GE çalışmaları sonucunda, son teknolojik sistemler ile minimum üç kata kadar fazla ürün hasadı yapılabilecek. Katlı ve kapalı sistem kullanılarak yapılan topraksız yetiştirme tekniğinde, zararlı ve kimyasal etkenlerden bağımsız kontrollü üretim söz konusu olduğu için ürün firesi söz konusu olmayacak ve tüm ürünler aynı kalitede hasat edilebilecek.