Ankara Büyükşehir Belediyesi, Oyun ve Metaverse Teknolojileri Tasarım Eğitimi'ni başlatıyor. Eğitime katılmak isteyenler 19 Ağustos'a kadar başvuru yapabilir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) "Oyun ve Metaverse Teknolojileri Tasarım Eğitimi" yeniden başlıyor. Eğitime katılmak isteyen vatandaşlar, 19 Ağustos Cumartesi gününe kadar başvuru yapabilecek.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'yı teknolojinin de başkenti yapacak projeleri bir bir hayata geçiriyor. Bu kapsamda ABB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Ansera TechBridge'de "Akademi Ankara" adı altında Oyun ve Mataverse Teknolojileri Tasarım Eğitimi'ni yeniden başlatıyor.

Eğitim kapsamında; Metaverse, oyun teknolojileri, VR teknolojilerine yönelik üç boyutlu karakter modelleme, kıyafet modelleme, nesne dokulandırma, iç-dış mekan tasarımı gibi dersler verilecek. Eğitim süresince oyun sektöründe dünyanın her bölgesinde bu sektörde çalışan uzmanlar tarafından kullanılan; Z BRUSH, MERVELOUS, ADOBE SUBSTANCE PAINTER, 3DS MAX ve UNREAL ENGİNE isimli 5 farklı programın temel ve orta düzeyde kullanımı anlatılacak.

SON BAŞVURU 19 AĞUSTOS

Hafta içi her gün 08.30-17.30 saatleri arasında düzenlenecek eğitimlere katılmak isteyen bilişim meraklıları 19 Ağustos Cumartesi gününe kadar https://akademi.ankara.bel.tr/kurs-detay/oyun_ve_metaverse_tasarim_egitimi_1687508578 adresi üzerinden çevrim içi olarak başvuruda bulunabilecek.

21 Ağustos 2023 tarihinde başlayacak kursun tüm gün verilecek eğitimlerinde, kesin kaydı yapılan öğrencilerin devamlılığı zorunlu olacak ve devamlılık şartı aranacak.