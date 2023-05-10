Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'Oyun ve Metaverse Teknolojileri Tasarım Eğitimi'

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Oyun ve Metaverse Teknolojileri Tasarım Eğitimi'ni Ansera TechBridge'de yeniden başlatıyor. Eğitimlere katılmak isteyenler, 15 Mayıs Pazartesi gününe kadar çevrim içi olarak başvuruda bulunabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 'Oyun ve Metaverse Teknolojileri Tasarım Eğitimi' yeniden başlıyor.

ABB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Ansera TechBridge'de, Akademi Ankara adı altında 'Oyun ve Mataverse Teknolojileri Tasarım Eğitimi'ni yeniden başlatıyor. Eğitimlere katılmak isteyen bilişim meraklıları, 15 Mayıs Pazartesi gününe kadar eğitimlere çevrim içi olarak başvuruda bulunabilecek.

5 FARKLI PROGRAM

Eğitim kapsamında; Metaverse, oyun teknolojileri ve VR teknolojilerine yönelik üç boyutlu karakter modelleme, kıyafet modelleme, nesne dokulandırma, iç-dış mekan tasarımı gibi dersler verilecek. Eğitim süresince oyun sektöründe dünyanın her bölgesinde bu sektörde çalışan uzmanlar tarafından kullanılan; Z Brush, Mervelous, Adobe Substance Painter, 3ds Max ve Unreal Engine isimli 5 farklı programın temel ve orta düzeyde kullanımı anlatılacak.

SON BAŞVURU 15 MAYIS

Hafta içi her gün 08.30-17.30 saatleri arasında verilecek eğitimleri katılmak isteyenler, 15 Mayıs 2023 Pazartesi gününe kadar https://akademi.ankara.bel.tr/kurs-detay/oyun_ve_metaverse_tasarim_egitimi adresi üzerinden programa, çevrim içi olarak başvuruda bulunabilecek. Kontenjanın sınırlı olduğu eğitimin başlangıç tarihi ise 22 Mayıs 2023 olarak belirlendi.