Ankara Büyükşehir Belediyesi, NASA Space Apps Challenge Etkinliğine Ev Sahipliği Yaptı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ODTÜ İnovasyon Öğrenci Topluluğu iş birliği ile düzenlenen NASA Space Apps Challenge etkinliğine ev sahipliği yaptı. Genç beyinler, dünya ve çevre problemlerinin çözülmesi için yeni fikirler üretmek için 48 saat boyunca mücadele etti. Kazanan takımlar ödüllendirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ODTÜ İnovasyon Öğrenci Topluluğu iş birliği ile düzenlenen NASA Space Apps Challenge etkinliğine ev sahipliği yaptı. Genç Akademi Kafe Sıhhiye'de gerçekleştirilen etkinlikte yaratıcılığı yetenekle birleştiren genç beyinler, dünya ve çevre problemlerinin çözülmesi, uzayda ilerlemek ile insanlığın geliştirilmesi için yeni fikirler, uygulamalar ve platformlar üretilmesi için 48 saat boyunca kıyasıya mücadele etti. Kazanan takımlar para ve sürpriz hediyelerle ödüllendirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, dijital teknolojiyi yakından tanımak ve kendini geliştirmek isteyen gençlerin bir araya geldiği etkinliklere ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve ODTÜ İnovasyon Öğrenci Topluluğu iş birliği ile NASA Space Apps Challenge etkinliği düzenlendi.

GENÇ BEYİNLER 48 SAAT BOYUNCA KIYASIYASI MÜCADELE ETTİ

Genç Akademi Kafe Sıhhiye'de gerçekleştirilen NASA Space Apps Challange 2023 Ankara' da yaratıcılığı yetenekle birleştiren gençler NASA tarafından belirlenen 30 farklı problemden birine çözüm bulmak için bir araya geldi.

NASA'nın 12. kez düzenlediği küresel hackathonda, 2-6 kişiden oluşan takımlar seçtikleri konu üzerinde 48 saat boyunca, dünyada çevre problemlerinin çözülmesi, uzayda ilerlemek, insanlığın geliştirilmesi için yeni fikirler, uygulamalar ile platformlar üretip çözüm geliştirerek jüriye sundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürü Şinasi Örün, küresel çapta gerçekleştirilen bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan çok mutlu olduklarını belirterek, "Uzayda yenilik ve gelişim temalı inovatif fikirlerin ortaya koyulduğu küresel çaplı yarışmaya ülkemiz genelinde 1100 kişi başvurdu. Bu etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Genç Akademi Kafe Sıhhiye yeni nesil gençlik merkezleri arasında bir ilk oldu ve burada gençlerle buluşmanın, ev sahipliği yapmanın ve sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

DERECEYE GİREN TAKIMLARA ÖDÜL

NASA Space Apps Challenge'ın Ankara ayağına 8-36 yaş kategorisinden yarışmacılar katıldı. Dereceye giren 1. takım 20 bin TL, 2. takım 15 bin TL, 3. takım ise 10 bin TL para ile ödüllendirildi.

Sürpriz hediyelerin de yer aldığı etkinlikte dereceye giren takımlar küresel finalde yarışmaya hak kazanırken projeleri de NASA tarafından incelemeye alındı. Küresel finalin kazananları ise bir uzay istasyonuna, NASA'nın roket fırlatma törenine davet edilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliğe verdiği destek için teşekkür eden ODTÜ Yönetim ve İnovasyon Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karataş, "5 ay önce bu topluluğun temelini attık ve Avrupa'nın en büyük etkinliğini düzenledik. Ülkemiz bu etkinlikte ilk defa Dünya'da 4. sırada yer alıyor. Bizlere büyük destek sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesine ve tüm personeline çok teşekkür ederiz. Bilimin ve öğrencinin yanında yer aldığını bildiğimiz Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a ve bizleri samimiyetle karşılayan, hiçbir talebimiz geri çevirmeyen ekiplerimize çok teşekkür ederiz" dedi.

Yarışmada başarı göstererek ödül kazanan takım üyeleri, heyecanlarını şu sözlerle dile getirdi:

-Enes Önder (1. olan takım): "Burada 2. senemiz geçen senede birinci olduk. 48 saatimiz çok güzel geçti. Katkılarından dolayı Belediyemize çok teşekkür ederiz. Etkinliklerin devamının gelmesini istiyoruz."

-Mehmet Akif Koç: (2. olan takım): "Ortaokul öğrencisiyiz. Günümüzü çalışarak geçirdik ve hocalarımız yolumuza ışık tuttu. Planımızı zaten belirlemiştik. Okyanusu bilinçlendirme projesi ürettik. Çok mutluyuz."

-Rüzgar Mehmet Bahar (3. olan takım): "Biz bilimin çakıl taşlarıyız. ve İstanbul'dan yarışma için geldik. 3. olduk ve çok mutluyuz. Bolca çalıştık ayda meydana gelen depremleri görselleştirdik ve hepimizin payı var bu projede."