Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından kurulan Kırsal Hizmetler 4.0 Dijital Platformu-KIRBİS ile tarım üreticilerine hizmet vermeye başladı. Üreticiler, sistem üzerinden destek başvurusu yapabilecek, tarlalarına ait ürün deseni, meteorolojik olaylar, bitki sağlığı, azot durumu ve su stresi gibi durumların takibini yapabilecek. Ayrıca uydu görüntü ve analiz servislerine de ulaşabilecekler. Sistem ile 170 bin tarlanın kaydı tutulacak ve tarımda verimliliğin artırılması ile maliyet ve risklerin azaltılması hedefleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Kırsal Hizmetler 4.0 Dijital Platformu-KIRBİS"i tarım üreticilerinin hizmetine sundu.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığınca kurulan kırsal bilgi sistemi ile üreticiler, verilecek destekler için sistem üzerinden başvuru yapabilecek. Sisteme kayıtlı tüm Ankaralı çiftçiler tarlalarına ait ürün deseni, meteorolojik olaylar, bitki sağlığı, azot durumu ve su stresi gibi durumların takibini yapabilecek.

Ayrıca üreticiler, uygulama sayesinde arazi bazlı ürün ve verimlilikle ilgili analizleri, raporları ve gerekli bildirimleri almalarını sağlayan uydu görüntü ve analiz servislerine de ulaşabilecek.

Devreye sokulan sistem ile yerli üreticiler sisteme kayıtlı olan tarlalara ait bilgi ve durumları, baskenttarim.ankara.bel.tr adresinden görebilecek.

170 bin tarlanın kayıtlı olduğu uygulama ile tarımda verimliliğin artırılması ile maliyet ve risklerin azaltılması amaçlanıyor.