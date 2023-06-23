Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler 4.0 Dijital Platformu-KIRBİS'i Devreye Soktu

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yerli üreticilerin coğrafi bilgi sistemleri ve uydu görüntü analizlerini kullanarak tarlalarına ait ürün deseni, meteorolojik olaylar, bitki sağlığı, azot durumu ve su stresinin takibini yapabilecekleri 'Kırsal Hizmetler 4.0 Dijital Platformu-KIRBİS'i devreye soktu.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın "Benim en büyük hayalim Ankaralı üreticiyi zengin etmek" diyerek kırsal kalkınma hedefi kapsamında başlattığı destekler ile yerli üreticilerin ekonomisi rahatlarken üretimin de artırılması hedefleniyor. Bu çerçevede, ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı son olarak Kırsal Hizmetler 4.0 Dijital Platformu-KIRBİS'i yerli üreticilerin hizmetine sundu.

ABB'den yapılan yazılı açıklamaya göre Türkiye'de ilk kez ve sadece ABB'nin uyguladığı belirtilen KIRBİS isimli kırsal bilgi sistemi ile üreticiler Büyükşehir'e verilecek desteklere sistem üzerinden başvurabilecek. Sisteme kayıtlı tüm Ankaralı çiftçiler tarlalarına ait ürün deseni, meteorolojik olaylar, bitki sağlığı, azot durumu ve su stresi gibi durumların takibini yapabilecek. Üreticiler uygulama sayesinde arazi bazlı ürün ve verimlilik ile ilgili analizleri, raporları ve gerekli bildirimleri almasını sağlayan uydu görüntü ve analiz servislerine de ulaşabilecek.

Devreye sokulan sistem ile yerli üreticiler sisteme kayıtlı olan tarlalara ait bilgi ve durumları, https://baskenttarim.ankara.bel.tr/Login adresinden kendi şifreleriyle girerek görebilecek. 170 bin tarlanın kayıtlı olduğu uygulama ile tarımda verimliliğin artırılması ile maliyet ve risklerin azaltılması amaçlanıyor.