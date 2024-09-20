ANKA 3 Test Atışını Başarıyla Tamamladı

'ARTIK VURUCU GÜÇ'

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ANKA 3'ün test atışını başarıyla tamamlamasına ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Görgün, "ANKA 3, artık bir vurucu güç. ANKA 3; yüksek faydalı yük taşıma kapasitesi, kuyruksuz yapısı, düşük radar kesit alanıyla; gerekli durumlarda en kritik görevleri yerine getirecek. Atış testinin başarıya ulaştırılmasını sağlayan teknolojileri geliştiren tüm ekipleri yürekten tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.