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ANKA 3 Test Atışını Başarıyla Tamamladı

ANKA 3 Test Atışını Başarıyla Tamamladı
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ANKA 3 insansız hava aracının test atışını başarıyla tamamladığını ve artık bir vurucu güç olduğunu duyurdu.

'ARTIK VURUCU GÜÇ'

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ANKA 3'ün test atışını başarıyla tamamlamasına ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Görgün, "ANKA 3, artık bir vurucu güç. ANKA 3; yüksek faydalı yük taşıma kapasitesi, kuyruksuz yapısı, düşük radar kesit alanıyla; gerekli durumlarda en kritik görevleri yerine getirecek. Atış testinin başarıya ulaştırılmasını sağlayan teknolojileri geliştiren tüm ekipleri yürekten tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji

İnsansız Hava Aracı Haluk Görgün Teknoloji Güvenlik Savunma Güncel

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