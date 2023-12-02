Önde gelen savunma teknolojisi girişimi Anduril, düşük maliyetli, yüksek güçlü hava tehditlerinin çoğalmasıyla mücadele etmek için tasarlanmış yeni bir ürün geliştirdi. Yeni savaş uçağı Roadrunner, Falcon 9 roketine benzerliği ile dikkat çekiyor.

Savunma sanayi dünyası her geçen gün yeniden gelişiyor. Önde gelen savunma teknolojisi girişimi Anduril, düşük maliyetli, yüksek güçlü hava tehditlerinin çoğalmasıyla mücadele etmek için tasarlanmış yeni bir ürün geliştirdi. Yeni savaş uçağı Roadrunner, Falcon 9 roketine benzerliği ile dikkat çekiyor. İşte detaylar…

Önde gelen savunma sanayi firması Anduril, Falcon 9 gibi iniş yapan savaş uçağı Roadrunner'ı tanıttı!

Yeni savaş uçağı Roadrunner hem görünüm hem de yetenek açısından sıra dışı yeteneklere sahip. Falcon 9 roketi gibi kalkış yapıyor. Ardından takip edip ve hedefleri yok ediyor. Ayrıca savaş uçağı, yakıt ikmali yapmak ve yeniden kullanmak için otonom olarak üsse geri manevra yapabilir. Anduril'in baş strateji sorumlusu Chris Brose'un yakın bir tarihte bir röportaj verdi. Röportajda, "Temel olarak Falcon 9 gibi iniş yapan bir savaş uçağı silahı yaptık." dedi.

Mühendisler, otonom dikey kalkış ve iniş (VTOL) hava aracını düşük maliyetler için tasarladı. Modüler, çift jet motorlu bu hava aracına Roadrunner ismini verdi. Ayrıca şirket, Roadrunner-Munition veya Roadrunner-M adı verilen, "yüksek patlayıcı önleyici" bir varyant da geliştirdi. Bu da onun bir savaş başlığı taşıyabileceği anlamına geliyor. Aynı zamanda havadan gelen tehditleri savunma amaçlı olarak yok edebilecek.

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Ayrıca Brose, ürünün, yüksek hacimde ve çok düşük maliyetle üretilebildiğine dikkat çekti. Ayrıca hızlı hareket eden, otonom hava silahlarının yükselişine yanıt olarak üretildiğini belirtti. Yeni bir tür tehdit olduğunun altını çizdi. Günümüzün diğer çözümlerinden ve onlardan önceki eski füze sistemlerinden farklı olarak Roadrunner-M yeniden kullanılabilir. Bu sayede büyük bir avantaj kazanıyor.

Anduril, savaş uçağı Roadrunner için eski sistemlere kıyasla bir dizi önemli iyileştirmeler yaptı.

Daha hızlı fırlatma ve kalkış süresi, üç kat daha fazla savaş başlığı yük kapasitesi,

On kat etkili menzil

G kuvvetlerinde üç kat daha fazla manevra kabiliyeti.

Anduril'in diğer sistem ailesi gibi Roadrunner-M de Andruil'in yapay zeka destekli komuta ve kontrol yazılımı Lattice tarafından kontrol edilebiliyor. Ayrıca mevcut mimarilere entegre edilebiliyor.