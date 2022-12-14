Android vs iOS: 2022 yılının galibi belli oldu!

iOS ve Android arasındaki rekabeti 2022'de kim kazandı? Yeni araştırma, Apple'ın yılı rekor büyümeyle kapatacağını gösteriyor.

Akıllı telefon pazarında iOS ve Android mücadelesi devam ediyorken, yeni bir araştırma ilginç bilgiler ortaya koydu. Apple'ın son çeyrekte kullanıcı sayısını artırdığını gösteren analiz, iPhone 14 ailesinin güzel bir başlangıç yaptığını gösterdi. Bu başarı, Android'in kullanıcı kaybı yaşamasına yol açtı.

iOS pazar payı 2022'nin sonunda yüzde 30'a dayandı

Statista tarafından ortaya konan son akıllı telefon pazar verileri, neredeyse her üç telefondan birinin iPhone olduğunu gösterdi. 2022 yılını bitirirken yüzde 28'lik pazar payına ulaşan Apple, iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max'in erken başarısını kutluyor.

Statista'nın araştrımasına göre Android hala pazarın yüzde 70'inden fazlasını oluşturuyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan analist Edith Reads, Apple'ın müşteri deneyimine, yenilikçi tasarımlara ve kaliteli ürünlere odaklanmasıyla pazar payını büyüttüğünü belirtti.

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Apple'ın, iPhone 14 Pro Max'in piyasaya sürülmesiyle rekabet avantajı kazandığını unutmamak lazım. Read'e göre Android markaları ise kullanıcıların Apple'a geçmesine neden olan inovasyon eksikliği yaşıyor ve Çin gibi önemli pazarlarda payını kaybediyor.

Apple, global olarak yüzde 30'luk dilimde yer alıyor olsa da, Çin'deki en büyük yabancı akıllı telefon markası konumunda. Ticari yaptırımlarla karşı karşıya kalan Huawei ise müşterilerini başlıca Xiaomi ve Apple'a kaptırdı.

iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max, Apple'ın uzun bir aradan sonra tasarım değişikliğine uğrayan ilk modelleriydi. Ekranda Dynamic Island tasarımını benimseyen modeller, ayrıca birkaç yıl sonra ilk büyük kamera güncellemelerini aldı.

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