Android ve iOS'ta tehlike: Bu yapay zeka uygulamalarını silin!

Google Play ve App Store'daki sahte ChatGPT uygulamaları tehlike saçıyor. Bu uygulamaları cihazınızdan hemen silin.

Akıllı telefon kullanıcıları yapay zeka araçlarına yöneldikçe, bu alandaki güvenlik tehlikesi de artıyor. Kişisel verileri toplamak üzere geliştirilmiş birtakım sahte ChatGPT uygulamaları, Play Store ve App Store'da binlerce kişi tarafından indirildi.

Sahte ChatGPT uygulamaları verilerinizi çalıyor

Güvenlik araştırmacıları tarafından hazırlanan yeni bir rapor, resmi olmayan ChatGPT uygulamalarını gözler önüne serdi. Google Play Store'da ve App Store'da yüzlerce bu tarz sahte uygulamaların yer aldığı belirtildi. Bunların çoğu ise kullanıcıların gizliliğini tehlikeye atmak için geliştirildi.

Gizlilik araştırmacısı Alex Kleber, sahte uygulamaların ChatGPT görünümlü dolandırıcılık araçları olduğunu belirtti. Arama yapmak için kullanıcıdan telefon numarası ve kişisel bilgileri talep eden uygulamalar, özel verilerin çalınmasına yol açıyor.

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OpenAI ve ChatGPT isimlerini kullanan uygulamalar, ayrıca şirket logosunu da gerçekçilik katmak için tercih ediyor. Ayrıca "AI Chat Bot – Writing Assistant" ve "Chatbot AI Powered by GPT-4" gibi inandırıcı isimler ile sunuluyor.

Birçok alanda kullanmaya başlanan ChatGPT, insanların aramalar yaparak bazı bilgilere hızlıca ulaşmasını sağlıyor. Ancak analistler, yanlış bilgi verme konusuna dikkat çekiyor. Daha önceki araştırmalar, sahte bilgileri doğruymuş gibi açıkladığını gösterdi.

OpenAI tarafından yapılan açıklamaya göre ChatGPT, kullanıcıların verilerini kontrol etme konusunda desteğini genişletiyor. İnternet tarayıcılarındaki gizli moda benzer yeni özellik sayesinde sohbet geçmişini duraklatmaya izin verilecek.

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