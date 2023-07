Android ve iOS için hayatınızı kolaylaştıracak en iyi widgetlar!

Widgetlar artık hepimizin ana ekranına yerleşti. Android cihazlarda zaten uzun zamandır var olan widgetlar, iOS cihazlara da 22 Haziran 2020 tarihinde tanıtılan iOS 14 ile birlikte gelmiştir. O günden bugüne de insanların herhangi bir uygulamaya girmesine gerek kalmadan ana ekranlarında her şeyi görmesini sağlayan bu widgetlar, oldukça fazla kullanıldı. Tabi bunlardan bazıları işlev ve görseliyle öne çıkıyor. İşte iOS ve Android cihazlar için en iyi widgetlar!

Android için en iyi widgetlar

1Weather: Forecast & Radar

Android üzerindeki en iyi hava durumu widget uygulamalarından biri olan 1Weather: Forecast & Radar, Play Store'da 100 milyondan fazla indirmeye 1 milyon yoruma ve 4,4 yıldıza sahip. 1Weather'da 25'ten fazla Canlı Radar Haritası ile kasırga uyarıları, kar fırtınası takibi, yağmur tahminleri, bugünün sıcaklığı ve 10 günlük hava durumu tahmini bölümleri yer alıyor.

Google Keep

Play Store'da widget'lı birçok mükemmel not alma uygulaması bulacaksınız. Ancak Google Keep'i yenmek gerçekten çok zor. Uygulama iki widget sunar. Bunlardan biri, basit bir not, liste, sesli not, el yazısı not veya fotoğraflı not oluşturmanıza olanak tanıyan basit bir kısayol çubuğudur. Diğeri, ana ekranınıza notlar eklemenizi sağlar. Alışveriş listeleri veya dışarıdayken hatırlamanız gereken diğer her şey için idealdir.

Flashlight Widget

El feneri uygulamaları Android uygulamalarının en kötü şöhretli kategorilerinden biridir. Sıklıkla önemsiz reklamlarla ve verilerinizi gözetleyen izinlerle veya daha kötüsüyle doludurlar. Ancak Flashlight Widget, tüm bunlara yeni bir soluk getiriyor. Ücretsizdir, açık kaynaklıdır, reklam içermez ve izin gerektirmez. Aslında, tek yaptığı, ana ekranınıza el fenerinizi değiştirmek için kullanabileceğiniz küçük bir açma/kapama düğmesi bırakmaktır. Zaten yapması gereken tek şey bu.

TickTick: To-do list & Tasks

TickTick, sizi çok daha üretken kılmayı garanti eden bir dizi widget ile birlikte gelen işlevsel bir görev yönetimi uygulamasıdır. Kapsamlı, çok sayfalı bir yapılacaklar listesinden, üç günlük bir gündem görünümüne ve temel bir kontrol listesine kadar uzanan bir içeriği vardır. Ertelemeyi ortadan kaldırmanıza ve daha fazla iş yapmanıza yardımcı olacak bir Pomodoro zamanlayıcı widgetını da içinde bulunduruyor.

KWGT Custom Widget Maker

Play Store'da 5 milyon üzerinde indirmeye sahip bu uygulamanın amacı, kullanıcıların kendi widget'larını oluşturmalarına ve onları istedikleri gibi kullanmalarına izin vermektir. Çeşitli şeyler yapmasını sağlayabilir ve istediğiniz gibi görünmesini sağlayabilirsiniz. Görüntülemesini sağlayabileceğiniz bazı şeyler arasında sistem bilgileri (CPU hızı, ağ istatistikleri, vb.), saat, pil, tarih, geri sayımlar, trafik bilgileri, alarm, konum ve daha fazlası yer alır. Hatta kendi widget'ınızı oluşturmak istemiyorsanız hazır widget'lar da indirebilirsiniz.

iOS için en iyi widgetlar

Launcher

Launcher, iPhone'unuz için indirebileceğiniz en özelleştirilebilir ve güçlü widget'lardan biridir. Widget uygulaması tamamen özelleştirilebilir ve favori uygulamalarınızı hızlı bir şekilde başlatmanıza olanak tanır. Dahası, arama yapmak, mesaj göndermek, e-posta göndermek ve hatta FaceTime görüntülü aramalarını başlatmak için ince ayar yapabilirsiniz. Sadece bu değil, favori web sitelerinize hızlı bir şekilde erişmek için de kullanabilirsiniz. Bu da onu en kullanışlı widget uygulamalarından biri yapıyor.

Widgetsmith

Sağlam bir widget koleksiyonuna sahip olan Widgetsmith, en sevilen iPhone ana ekran widget'larından biridir. Aynı zamanda ana ekranınızı güzelleştirme konusunda da birebirdir. Widget'lar tamamen özelleştirilebilir olduğundan, tercihinize göre ince ayar yapabilirsiniz. Örneğin, özel widget'larınızı sabahları hava durumu bilgilerini, iş günü boyunca takvimi ve akşamları da günlük aktivitenizi gösterecek şekilde dinamik olarak planlayabilirsiniz.

Spark Mail

Sürekli senkronize bir e-posta gelen kutusuyla verimli bir şekilde ilgilenmek söz konusu olduğunda, Spark Mail işinde en iyisi olarak öne çıkıyor. Spark, sizin için önemli olan şeylere odaklanabilmeniz için gelen kutunuzdaki dağınıklığı uzak tutma konusunda da öne çıkıyor. Spark ile tüm hesaplarınızı birbirine bağlayabilir ve e-postaları tek bir noktadan takip edebilirsiniz. Ana ekrana ekleyeceğiniz bir Spark widgetı ile e-postalarınızı rahatça kontrol edebilirsiniz.

Bundle

Bundle uygulamasını çoğu kişi biliyordur. Ancak Bundle uygulamasının bir widgetı olduğunu bilen kişi sayısı çok değildir. Uygulama ile birlikte dört adet widget da telefonunuza ekleniyor ve bunları istediğiniz zaman ana ekranınıza ekleyebilirsiniz. Bu widget sayesinde güncel haberleri herhangi bir uygulamaya girmenize gerek kalmadan görebilirsiniz.

FotMob

Listemizin son sırasındaki uygulama ise daha çok futbol tayfayı ilgilendiriyor. Takımınızın yaklaşan maçlarının tarihini ve saatini tek bir yerde görmeyi kesinlikle istemişsinizdir. İşte FotMob da tam olarak bunu sunuyor. Üstelik bu widgetı kilit ekranınıza da ekleyerek telefonu her açtığınızda gelecek maçların tarih ve saatini görebilirsiniz. Görsel olarak da kullanıcıyı fazlasıyla tatmin eden FotMob, sporseverlerin beğenisini kazanmış durumda.

Peki siz bu widgetlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.