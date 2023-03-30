Android telefonlarda SD kart kullanmamanız için 5 sebep!

Android telefonlarımızın hafızalarını arttırmak için SD kartlar kullanıyoruz. Ancak bu durum sandığınız kadar verimli değil.

Günümüzde hepimiz akıllı telefonlarımızın depolama kapasitelerinden şikayet ediyoruz. Bu yüzden de Android telefonlarımızın depolama kapasitelerini arttırmak için SD kartlar kullanıyoruz. Peki bu SD kart kullanımı bizler için ne kadar verimli? Acaba hafıza kartları kullanmamak daha mı avantajlı? Android telefonlarda SD kart kullanmamak için 5 sebep sizlerle…

Android telefonlarda hafıza kartı kullanmamak için 5 sebep!

1. Düşük kart hızları

Piyasada satılan çok çeşitli SD kartlar var. Fiyatları büyük oranda değişen bu kartların hızları da değişmekte. Uygulamalarınızı bir SD karta taşımay düşünüyorsanız düşük hızlarda çalışan kartlar kullanmamalısınız. Aksi takdirde telefonunuzun uygulamaları çalıştırma hızı düşecektir ve bunun sorumlusu telefonunuz değil SD kartınız olacaktır.

2. Düşük oyun performansı

Uygulamalardan sonra oyunlar hafızanızda en çok yer tutanlardır. Bu oyunları SD kartınıza taşımak size mantıklı gelebilir. Ancak satılan birçok SD kartın Android oyunlarını çalıştırma peformansı oldukça düşüktür. Buda özellikle fps tarzı oyunlarda katlanılmaz durumlara yol açacaktır. Bu yüzden tavsiyemiz en iyi oyun performansı için oyunlarınızın kurulu olduğu dosyaların dahili hafızanızda yer almasıdır.

3. Dosyaları bulmanın bir çile haline gelmesi

Her ne kadar SD veya microSD hafıza kartınızı biçimlendirerek telefonunuzun dahili hafızası gibi gösterebilecek olsanız da aslında SD kartınız ve telefonunuz iki ayrı depolama birimi şeklinde çalışacaktır. Bu durum telefonunuz içinde sayısız dosya oluşmasına sebep olacak ve zamanla bir dosyayı bulmak için tonlarca dosya arasında gezinmeniz gerekecektir.

4. SD kart arızaları

SD kartların sınırlı sayıda okuma ve yazma döngüsü vardır. İçindeki verilere her eriştiğinizde, kalan kullanım ömrü azalır. Doğal olarak kullanım ömrü de SD kartın kalitesine göre değişmektedir. SD kartlar arıza yapmadan önce herhangi bir uyarı vermiyor. Bu yüzden sizin için önemli olan tüm verilerinizi sıklıkla yedekleyin. Aksi halde verilerinizi kaybedebilirsiniz.

5. Yeni bir telefona geçmenin sinir bozucu olması

Android telefonlarda kullandığımız SD kartlar bilgisayarlarımızda kullandığımız harddisk veya flash bellekler gibi değiller. Kolayca cihazlar arasında aktarma işlemi yapamazsınız. Bu yüzden yeni bir telefona geçmek veri kaybına veya sıfırdan bir düzen kurmanıza sebep olabilir. Bu da kullanıcılar için gayet sinir bozucu.

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