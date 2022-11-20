Android telefonlar kaç yıl boyunca güncelleme alır?

Android telefon güncelleme aralığı neye göre değişiyor, hangi marka ne kadar süre güncelleme veriyor? İşte detaylar.

Akıllı telefona uzun süre boyunca güncelleme verilmesi, her Android kullanıcısının isteklerinden biri olabilir. Ancak Google haricindeki üreticilerin Android güncellemeleri konusunda zayıf bir karnesi bulunuyor. Peki Samsung, Xiaomi ve Oppo gibi üreticiler arasından en başarılısı hangisi?

Android telefonlar için güncelleme rehberi

Android telefonları için güncellemeler söz konusu olduğunda aslında dikkat etmeniz gereken nokta üreticinin güncelleme performansı olmalı. Çoğu üretici, güncellemesini, Google yeni Android sürümünü yayınladıktan uzun süre sonra dağıtmaya başlıyor.

Android akıllı telefon dünyası için giderek daha önemli hale gelen güncelleme sıklığı, üreticiler tarafından net olarak açıklanmamaya devam ediyor. Akıllı telefonunuzun Android'in bir sonraki sürümünü alacağını nasıl öğrenebilirsiniz?

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Aslında konu Android güncellemeleri olduğunda, söylenmesi gereken iki ayrım var: Güvenlik güncellemeleri ve Android yükseltmeleri.

Güvenlik ile ilgili düzeltmeler genellikle daha küçük boyutludur ve Google tarafından yayınlandığı için daha sık gelir. Android yükseltmeleri ise üreticinin arayüzüne (örneğin Xiaomi için MIUI) uygun bir şekilde hazırlanıp akıllı telefonlara sunulur.

Samsung güncelleme aralığı

Samsung, Google dışındaki Android üreticileri arasında güvenlik ve yazılım güncellemeler konusunda en başarılı şirket gibi görünüyor. Marka, amiral gemilerinden orta seviye telefonlarına kadar 5 yıllık güvenlik güncellemesi sunmayı taahhüt etmekte.

Güvenlik güncellemeleri için verilen bu taahhüt, maalesef Android yükseltmelerinde devam etmiyor. Galaxy S serisi 3 (bazen 4) Android sürümü olmak üzere Galaxy A, Galaxy M gibi modeller 2 Android yükseltmesi alıyor.

Xiaomi güncelleme aralığı

Yazılım güncellemeleri konusunda Xiaomi'nin de fena bir geçmişe sahip olmadığını söylemek mümkün. Son zamanlarda MIUI tarafında büyük bir gelişme olmamasına rağmen, önceki modellerde MIUI arayüzünü özellikler ile doldurduğunu biliyoruz.

Ortalama olarak amiral gemileri için 2'den fazla Android sürümü ve geri kalan cihazlar için 1 Android yükseltmesinden fazlasını beklememek gerekiyor. Ancak Xiaomi'nin güvenlik güncellemelerinde en az 3 yıllık destek sunduğunu belirtelim.

Oppo güncelleme aralığı

Yazılım güncellemeleri açısından Oppo kullanıcılarının şikayetçi olduğunu biliyoruz. Ancak şirket 2021'de Find X, Reno ve A modelleri için 3 yıllık güvenlik güncellemeleri sunacağını söyledi. Diğer üreticilerden farklı olarak güncelleme konusundaki açıklaması şu şekilde:

"Tüm akıllı telefonlarımız için üç yıllık güvenlik güncellemelerini garanti edebiliyoruz. Find X serisi için aylık olarak, Reno ve A modelleri için üç ayda bir güncelleme sağlıyoruz."

Peki siz kullandığınız Android telefonun güncelleme sıklığından memnun musunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.