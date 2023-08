Android Telefonlar Artık QR Kodları Otomatik Yakınlaştırarak Okuyacak

1994 yılında hayatımıza giren ancak son 10 yıldır hayatlarımızda aktif olarak rol oynamaya başlayan QR kodlar, akıllı telefonlar ile onları okumaya çalıştığınız zaman hala sıkıntı çıkartan bir teknoloji. Akıllı telefon ile bir QR kod okutmak için uygulamayı açtığınız zaman eğer uzaktaysanız, yakınlaştırma seçeneği olmadığından mutlaka yaklaşmanız gerekiyordu.

Android telefonlara gelecek güncelleme ile bu durum değişiyor: QR kod artık otomatik olarak yaklaştırıp okuyacak

Google'ın, Android telefonlarla barkod ve QR kodlarını tararken otomatik olarak yakınlaştırma yapabilen bir teknoloji geliştirdiği ortaya çıktı. Android uzmanı Mishaal Rahman tarafından fark edilen ve X üzerinden paylaştığı üzere Google, Android'deki QR kod tarama API'lerini otomatik yakınlaştırma özellikleriyle geliştirdi. Bu sayede telefonun kamerasının uzaktaki barkodları ve QR kodlarını taramak için otomatik olarak yakınlaştırmasını sağlıyor.

Google has updated ML Kit's Barcode Scanning API and the Code Scanner API with auto-zoom, enabling the camera to automatically zoom in to scan barcodes that are far away. The scanner will intelligently detect barcodes and zoom in so the user doesn't have to manually adjust zoom. pic.twitter.com/yZGjJsrgI9 — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 3, 2023

Google Play Services kullanan tüm Android 13 ve üzeri telefonların yakın zamanda otomatik QR kod yakınlaştırma işlevine sahip olacak. Zira bu API'lerden biri Android'in 13'ten yüksek sürümlerinde yer alan dahili tarayıcı tarafından kullanılıyor.

Google Play Hizmetleri'nde otomatik yakınlaştırma bayrağı zaten etkin durumda. Ancak muhtemelen test aşamasında olduğu için özellik varsayılan olarak açık durumda değil. Bu sebeplerden dolayı ise Android camiası tarafından otomatik yakınlaştırma özelliğinin çok yakında yayınlanması bekleniyor.

GMS have the auto-zoom flag present from last month afaik. It was not enabled because it was in testing maybe. With release of this feature publicly, Google already enabled it on GMS beta for me. So expect it to roll out soon. Flag to force enable? Check https://t.co/MGeCDVz3iM pic.twitter.com/8qYjxLPRSp — AssembleDebug (@AssembleDebug) August 4, 2023

QR kodu otomatik yakınlaştırma özelliğini yukarıdaki GIF'ten de görebilirsiniz. Telefonun telefoto veya periskop yakınlaştırma lensleri gibi optik yakınlaştırma donanımı, muhtemelen QR kod tarayıcı tarafından uzaktan potansiyel bir barkodu algılıyor ve kodu yakınlaştırmak için kullanılıyor. Bu sayede barkoda ayağa kalkıp yaklaşmaya gerek kalmadan barkod taranabiliyor. Televizyon gibi aygıtları kurarken bu özellik çok büyük kolaylık sağlayabilir.

Ayrıca akıllı telefonun kamerasını kullanmak zorunda kalmadan barkodları ve QR kodlarını doğrudan kayıtlı resimlerden taramaya olanak tanıyan bir 'fotoğraf üzerinden tarama' özelliğinin de yakın zamanda kullanıma sunulacağı tahmin ediliyor. Bu özelliğin de Google Play Hizmetleri içerisinde bir test bayrağı kapsamında olduğu tespit edildi, dolayısıyla gerçekten yakın gelecekte görme ihtimalimiz yüksek.