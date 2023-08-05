Android Telefonlar Artık QR Kodları Otomatik Yakınlaştırarak Okuyacak
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Google'ın geliştirdiği yeni teknoloji sayesinde Android telefonlar, QR kodları otomatik olarak yakınlaştırarak okuyabilecek. Bu özellik, Android 13 ve üzeri telefonlarda kullanılabilecek.
1994 yılında hayatımıza giren ancak son 10 yıldır hayatlarımızda aktif olarak rol oynamaya başlayan QR kodlar, akıllı telefonlar ile onları okumaya çalıştığınız zaman hala sıkıntı çıkartan bir teknoloji. Akıllı telefon ile bir QR kod okutmak için uygulamayı açtığınız zaman eğer uzaktaysanız, yakınlaştırma seçeneği olmadığından mutlaka yaklaşmanız gerekiyordu.
Android telefonlara gelecek güncelleme ile bu durum değişiyor: QR kod artık otomatik olarak yaklaştırıp okuyacak
Google'ın, Android telefonlarla barkod ve QR kodlarını tararken otomatik olarak yakınlaştırma yapabilen bir teknoloji geliştirdiği ortaya çıktı. Android uzmanı Mishaal Rahman tarafından fark edilen ve X üzerinden paylaştığı üzere Google, Android'deki QR kod tarama API'lerini otomatik yakınlaştırma özellikleriyle geliştirdi. Bu sayede telefonun kamerasının uzaktaki barkodları ve QR kodlarını taramak için otomatik olarak yakınlaştırmasını sağlıyor.
Google Play Services kullanan tüm Android 13 ve üzeri telefonların yakın zamanda otomatik QR kod yakınlaştırma işlevine sahip olacak. Zira bu API'lerden biri Android'in 13'ten yüksek sürümlerinde yer alan dahili tarayıcı tarafından kullanılıyor.
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Google Play Hizmetleri'nde otomatik yakınlaştırma bayrağı zaten etkin durumda. Ancak muhtemelen test aşamasında olduğu için özellik varsayılan olarak açık durumda değil. Bu sebeplerden dolayı ise Android camiası tarafından otomatik yakınlaştırma özelliğinin çok yakında yayınlanması bekleniyor.
QR kodu otomatik yakınlaştırma özelliğini yukarıdaki GIF'ten de görebilirsiniz. Telefonun telefoto veya periskop yakınlaştırma lensleri gibi optik yakınlaştırma donanımı, muhtemelen QR kod tarayıcı tarafından uzaktan potansiyel bir barkodu algılıyor ve kodu yakınlaştırmak için kullanılıyor. Bu sayede barkoda ayağa kalkıp yaklaşmaya gerek kalmadan barkod taranabiliyor. Televizyon gibi aygıtları kurarken bu özellik çok büyük kolaylık sağlayabilir.
Ayrıca akıllı telefonun kamerasını kullanmak zorunda kalmadan barkodları ve QR kodlarını doğrudan kayıtlı resimlerden taramaya olanak tanıyan bir 'fotoğraf üzerinden tarama' özelliğinin de yakın zamanda kullanıma sunulacağı tahmin ediliyor. Bu özelliğin de Google Play Hizmetleri içerisinde bir test bayrağı kapsamında olduğu tespit edildi, dolayısıyla gerçekten yakın gelecekte görme ihtimalimiz yüksek.