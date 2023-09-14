Android Kullanıcıları İçin Google'dan Yeni Güvenlik Katmanı

Google Play Protect, Android cihazları için yeni bir güvenlik katmanı sunuyor. Bu güncelleme ile birlikte dışarıdan yüklenen uygulamalar da otomatik olarak taranacak ve Android cihazlara gerçek zamanlı bir antivirüs paketi gibi koruma sağlanacak.

Android kullanıcıları için devrim niteliğinde bir yenilik Google' dan geldi. Google Play Protect yepyeni bir güvenlik katmanıyla geliyor. Google, Android cihazlarını baştan aşağıya her türlü konu amaçlı etkinliğe karşı korumanın bir yolunu buldu. Artık antivirüs paketi gibi bir koruma sağlayacak.

Google Play Protect, yeni güvenlik katmanı getiriyor!

Yaklaşan bir güncelleme bir devri kapatacak. Yeni güvenlik katmanı, dışarıdan yüklenen uygulamaları da artık otomatik olarak tarayacak. Bu sayede uygulama, Android cihazınızda gerçek zamanlı bir antivirüs paketi gibi davranacak. Bu durum Android cihaz kullananlar için büyük bir avantaj. Çünkü Google Play Protect, dünyadaki insan sayısından daha fazla uygulamayı tarayabiliyor.

Şimdi diyebilirsiniz Google Play Protect zaten böyle bir hizmet sunmuyor muydu? Google Play'den indirilen uygulamaları elbette tarıyordu. Ama bunun dışındaki uygulamalara pek güvence sunmuyordu. Artık buna bir el atma zamanı gelmişti. Yeni güncellemeyle birlikte yan yüklenen uygulamaları tarayabilecek. Peki uygulamalar nasıl yandan yüklenir?

Google Play Store yenilendi: İşte yeni hali!

Uygulamaları yandan yüklemek, Google Play Store'da sunulanların ötesine geçmenin yararlı bir yoludur. Ancak bu aynı zamanda kötü amaçlı uygulamaları indirip yüklemenin de kolay bir yoludur. Kısaca biraz tehlikeli diyebiliriz.

Bu özellik henüz yaygın olarak kullanılamıyor. Bu ayın sonlarında piyasaya sürülmesiyle birlikte yaygınlaşacak. Böylece cihazınıza eklenen her uygulamayı artık varsayılan olarak tarayacak. Bu sayede Android cihazınıza fazla koruma sağlayacak.

Google, Play Store'a giren her uygulamayı otomatik olarak tarar. Ancak bu, kötü amaçlı uygulamaların geçmesini her zaman engellemez. Ne yazık ki süreç yüzde 100 kusursuz değildir. Bu nedenle cihazınıza ne indirip yüklediğinize dikkat etmeniz gerekiyor.

Google Play Protect, geçmişte berbat olduğu için türlü eleştirilere maruz kalmıştı. Ancak bu yeni güncellemeyle birlikte kötü itibarını kurtarmak istiyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.