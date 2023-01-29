Android kullanıcıları dikkat: Bu uygulamaları hemen silin!
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Android kullanıcılarını tehlikeye atan 34 yeni zararlı uygulama keşfedildi. Bunlar, bilgilerinizi çalabilir ve banka hesabınızı boşaltabilir.
Bilgisayar korsanları, kullanıcı verilerini ele geçirebilmek için birçok yöntem kullanıyor. Bunlardan birisi de kişisel verilerinizden banka hesabınıza kadar bilgi toplayan mobil uygulamalar. Kısa süre önce Android kullanıcılarını tehlikeye atan ve hemen silinmesi gereken birçok yeni zararlı uygulama keşfedildi.
Android kullanıcıları için 34 zararlı uygulama bulundu!
Siber güvenlik şirketi SecneurX'in uzmanları, Android kullanıcılarını tehlikeye atan 34 yeni uygulama keşfetti. Paylaşılan bilgilere göre bu uygulamalar; Türkiye, ABD, Kanada ve Birleşik Krallık'taki akıllı telefonlarda daha fazla yaygın.
Google Play'in virüs tarama yazılımdan geçmeyi başaran bu uygulamalar, cihazınıza Joker, Autolycos ve Harly virüsünü bulaştırıyorlar. Bu virüsler sayesinde özel bilgilerinizi ele geçirebilir ve banka hesabınızı boşaltabilirler.
https://shiftdelete.net/android-bu-uygulamalari-hemen-kaldirin
Android telefonunuzdan silmeniz gereken zararlı uygulamalar şu şekilde;
Logo Design Maker – Joker
Funny Emoji Keyboard – Joker
Animal Doodle Drawing – Joker
Paper Paint – Autolycos –
Dexterity QR Scanner – Joker
Heart Rate Monitor – Joker
Fun Paint & Coloring – Harly
Beauty Christmas Songs – Joker
Epica Gamebox & Hub – Harly
Magic Face AI – Joker
Love Sticker – Joker
HD Screen Mirroring – Joker
Phone to TV – Joker
Photo Voice Translator – Joker
Effect Voice Changer – Joker
Quick PDF Scanner – Joker
Easy Voice Change – Joker
Fast Language Translator – Joker
Perfect Face Swap – Joker
Effects Photo Editor – Joker
Super Emoji Editor & Sticker – Harly
Blue Voice Changer – Harly
Cool Screen Mirroring – Joker
Phone Cleaner Lite – Joker
Digital Clock – Always display – Autolycos
Live Wallpaper – HD 3D/4D – Autolycos
Grape Camera & Photo Editor – Harly
Blood Glucose Recorder – Joker
Clever Clean – Batter Saver – Harly
Album Live Wallpaper & Theme – Harly
Shortcut Screen Mirroring – Joker
Mind Message – Joker
Advanced Cast Screen – Joker
Coloring Painting – Joker
SecneurX, yukarıdaki zararlı uygulamaların Play Store'dan kaldırılması için Google'a bir talepte bulundu. Sizler de güvenliğiniz için bunları telefonunuzdan silebilirsiniz.
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