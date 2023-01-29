Android kullanıcıları dikkat: Bu uygulamaları hemen silin!

Android kullanıcılarını tehlikeye atan 34 yeni zararlı uygulama keşfedildi. Bunlar, bilgilerinizi çalabilir ve banka hesabınızı boşaltabilir.

Bilgisayar korsanları, kullanıcı verilerini ele geçirebilmek için birçok yöntem kullanıyor. Bunlardan birisi de kişisel verilerinizden banka hesabınıza kadar bilgi toplayan mobil uygulamalar. Kısa süre önce Android kullanıcılarını tehlikeye atan ve hemen silinmesi gereken birçok yeni zararlı uygulama keşfedildi.

Android kullanıcıları için 34 zararlı uygulama bulundu!

Siber güvenlik şirketi SecneurX'in uzmanları, Android kullanıcılarını tehlikeye atan 34 yeni uygulama keşfetti. Paylaşılan bilgilere göre bu uygulamalar; Türkiye, ABD, Kanada ve Birleşik Krallık'taki akıllı telefonlarda daha fazla yaygın.

Google Play'in virüs tarama yazılımdan geçmeyi başaran bu uygulamalar, cihazınıza Joker, Autolycos ve Harly virüsünü bulaştırıyorlar. Bu virüsler sayesinde özel bilgilerinizi ele geçirebilir ve banka hesabınızı boşaltabilirler.

https://shiftdelete.net/android-bu-uygulamalari-hemen-kaldirin

Android telefonunuzdan silmeniz gereken zararlı uygulamalar şu şekilde;

Logo Design Maker – Joker

Funny Emoji Keyboard – Joker

Animal Doodle Drawing – Joker

Paper Paint – Autolycos –

Dexterity QR Scanner – Joker

Heart Rate Monitor – Joker

Fun Paint & Coloring – Harly

Beauty Christmas Songs – Joker

Epica Gamebox & Hub – Harly

Magic Face AI – Joker

Love Sticker – Joker

HD Screen Mirroring – Joker

Phone to TV – Joker

Photo Voice Translator – Joker

Effect Voice Changer – Joker

Quick PDF Scanner – Joker

Easy Voice Change – Joker

Fast Language Translator – Joker

Perfect Face Swap – Joker

Effects Photo Editor – Joker

Super Emoji Editor & Sticker – Harly

Blue Voice Changer – Harly

Cool Screen Mirroring – Joker

Phone Cleaner Lite – Joker

Digital Clock – Always display – Autolycos

Live Wallpaper – HD 3D/4D – Autolycos

Grape Camera & Photo Editor – Harly

Blood Glucose Recorder – Joker

Clever Clean – Batter Saver – Harly

Album Live Wallpaper & Theme – Harly

Shortcut Screen Mirroring – Joker

Mind Message – Joker

Advanced Cast Screen – Joker

Coloring Painting – Joker

SecneurX, yukarıdaki zararlı uygulamaların Play Store'dan kaldırılması için Google'a bir talepte bulundu. Sizler de güvenliğiniz için bunları telefonunuzdan silebilirsiniz.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.