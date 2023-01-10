Android'in iOS kullanıcılarına dikkat çekici gelmemesinin nedenleri!

Akıllı telefon pazarında, iOS ve Android olmak üzere iki büyük sistem yer alıyor. Her iki sistem de birinden diğerine geçiş yapmayacak olan kullanıcılara sahip. Ancak son yıllara bakıldığında iOS kullanıcılarının iOS'a Android'den daha bağlı olduğunu söylemek mümkün. Peki bunun nedeni ne?

iOS kullanıcılarının Android'i tercih etmeme sebepleri

Telefon pazarının önemli işletim sistemlerinden olan iOS ve Android, kendi çapında özel kullanıcılara sahip bir şekilde yer alıyor. Ancak son zamanlardaki durumlar dikkate alındığında Android'in, iOS kullanıcılarına dikkat çekici gelmediğini görüyoruz.

Ayrıca Android telefonlar, artık eskidi gibi değil. Hem performans hem de güç tüketimi gibi çeşitli özellikleriyle çok daha iyi bir durumda. Bunun üzerine bazı özellikler açısından Android'in iOS'tan çok daha iyi olduğunu söyleniyor. Ancak iOS kullanıcıları Android telefonlarla aynı fikirde değil. İşte bunun nedenleri!

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Sabit inanış

İnsanların yıllar içinde elde ettiği fikirleri tek seferde değiştirmek mümkün değil. Bundan dolayı da Android'in ilk yıllarda bıraktığı doğal izlenimler de varlığını sürdürüyor. Açık kaynaklı bir sistem olan Android, her cep telefonu tarafından kullanılabiliyor.

Sonucunda ise bir telefonda işler ters gittiğinde insanlar bunun "Android" bir telefon olduğunu söylüyor. Böylece de zayıf bir cihazın izlenimi tüm Android telefonlarına da bulaşıyor. Tüm bunların sonucunda ise iOS kullanıcıları tarafından Android işletim sistemi cazip gelmiyor.

Android sistem farklılıkları

Bir Android telefonda kullandığınız ve harika olduğunu düşündüğünüz özellik, diğer Android telefonlarda olmayabiliyor. Bunun nedeni de farklı markaların farklı Android özelliklere sahip olması. Sonucunda ise tüm Android kullanıcılarının en iyi özelliklere ulaşamayacağını görüyoruz.

Bunun yanı sıra Android telefonlarda bir marka farklı fikirle ortaya çıktığı zaman diğerleri de onu kopyalayabiliyor. Bu durum da Android üzerinde olumsuz bir etki bırakıyor. Ancak iPhone kullanıcıları için bu konuyla ilgili herhangi bir endişe yok.

Piyasaya sürme taktikleri

Android ve iOS farklı cep telefonu piyasaya sürme taktiklerine sahip. Örneğin Samsung, bir cep telefonu denizi taktiğini kullanıyor. Bu da markanın bir yıl içinde birkaç cep telefonu çıkardığını gösteriyor. Farklı segmentlerdeki kullanıcılar için bu durum iyi olsa da fazlasıyla kafa karışıklığına neden oluyor.

Samsung'un bu taktiği genel olarak bakıldığında bir sorun değil gibi duruyor. Ancak sonucunda standart sürüm, oyun sürümü, Pro sürümü ve özel sürüm gibi çeşitlilikler ortaya çıkıyor. iPhone'larda ise durum bu şekilde değil. Sonucunda ise bu durum uzun zamandır iOS kullanıcısı olan kişilerin gözünü korkutuyor.

Kusurları görmezden gelme

Her marka gibi iPhone'larda hiçbir şekilde mükemmel bir cep telefonu değil. Yüksek fiyatına ek olarak kullanıcıların şikayetine göre zayıf sinyal ve hızlı şarj olmaması gibi durumlar söz konusu. Ancak güçlü iOS sistemi ve sorunsuz kullanımdan gibi sonuçlarla birlikte kullanıcıları etkilemeyi başarıyor.

Peki, siz iOS ve Android arasındaki bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!