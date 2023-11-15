Android için iMessage benzeri bir mesajlaşma uygulaması geliyor

Nothing Chats, Android kullanıcılarına iMessage benzeri özellikler sunan bir mesajlaşma uygulamasıdır. Uygulama, grup sohbetleri, medya paylaşımı ve okundu bilgisi gibi özellikleri desteklemektedir.

Güncel olarak her platformda RCS'yi destekleyen bir sürü mesajlaşma uygulaması seçeneği var. Bunların arasında en dikkat çekeni ise şüphesiz iMessage. Özel yazı gönderme stilleri, okundu bilgisi, ve daha birçok özelliğiyle Android kullanıcılarının imrenerek baktığı iMessage uygulamasının bir benzeri hatta rakibi Android için geliyor. Nothing Chats isimli uygulama CEO Carl Pei tarafından duyuruldu.

Nothing Chats, Android için bir iMessage

Apple'ın iMessage uygulaması ile WhatsApp, Telegram ve Google Mesajlar gibi RCS'yi destekleyen mesajlaşma uygulamaları arasındaki uyumluluk eksikliği, Apple dışı kullanıcıların yeşil metin baloncuklu grup sohbetlerinin dışında bırakıldığı, mavi ve yeşil sohbet balonu ayrımına yol açtı. Nothing, artık yeni Nothing Chats mesajlaşma uygulamasıyla kullanıcılarına çözüm sunuyor.

Sunbird Messaging ortaklığıyla geliştirilen Nothing Chats, imrenilen yeşil baloncuklu mesajlaşma, grup sohbet mesajlaşması için tam destek, canlı yazma göstergeleri, tam çözünürlüklü medya paylaşımı ve sesli notlar dahil olmak üzere iMessage uyumluluğunu Android cihazlar için sunuyor. Okundu bilgileri, mesaj tepkileri ve yanıtlar da kullanılabilir olacak.

Yeni uygulama, 17 Kasım'dan itibaren Google Play Store'da yalnızca Nothing Phone (2) kullanıcılarına özel olarak sunulacak. Yeni mesajlaşma platformu, kullanıcıların daha sonra Nothing Chats uygulamasında oturum açmak için kullandıkları Apple cihazında bir Apple Kimliği oluşturup doğrulamayı içeren Sunbird'ün patentli sürecini kullanarak çalışıyor.

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Nothing Chats, iMessage uyumlu metin ve medya göndermek ve almak için Sunbird'ün Avrupa ve Kuzey Amerika'daki açıklanmayan sayıdaki Mac mini bilgisayarlarından yararlanıyor. Nothing, tüm mesajların şifrelendiğini, dolayısıyla ne Sunbird'ün ne de Nothing'in mesajlarınıza veya paylaşılan dosyalarınıza erişemeyeceğini belirtiyor.

Uygulama, lansman sırasında ABD, Kanada, Birleşik Krallık ve AB'deki Nothing Phone (2) kullanıcılarına özel olacak. Türkiye konusunda ise henüz resmi bir duyuru veya söylenti yok.

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