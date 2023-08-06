Android güncellemeleri neden önemli? (Video)

Hayatımızın bir parçası haline gelen akıllı telefonları, neredeyse yaptığımız ve yapacağımız tüm işlemlerde kullanıyoruz. Bankacılık işlemlerinden tutun, gideceğiniz yerin konumunu bulmaktan, video ve fotoğraf çekimlerinden tutun, tüm sosyal medya platformlarına, maillerden tutun iş, öğrenim ve hayatımızla ilgili pek çok konuya kadar her işi akıllı telefonlarımızla yapıyoruz. Peki bu kadar çok kullandığımız akıllı telefonlarda, Android güncellemeleri neden önemli?

Android güncellemeleri neden soruna dönüştü?

Android işletim sistemi, açık kaynaklı bir işletim sistemi olsa da Google tarafından geliştirildi ve Google servisleriyle beraber çok daha ciddi bir anlam kazanıyor. Google servisleri olmadan da Android işletim sistemini kullanan markalar oldu. Ama piyasaya baktığımızda genel olarak Google ile Android'in özdeşleştiğini görüyoruz.

Google, her yıl yeni bir Android sürümü yayınlıyor. Geçen sene Android 13 çıkmıştı, şimdi de Android 14'ün beta sürümleri çıkmaya devam ediyor ve yakında final sürümü çıkacak.

Fakat Android ekosistemine baktığımızda, özellikle giriş seviyesi akıllı telefonlarda yazılım güncellemelerinin, üreticiler tarafından sunulmadığını görüyoruz. Amiral gemisi akıllı telefonlar üreticiden üreticiye değişmekle beraber 1 ya da 2 Android güncellemesi alıp, ardından güncelleme desteği almadan yazılımı eskimeye bırakılıyordu.

Giriş seviyesi modellere bu güncellemeler hiç uğramıyordu.

İşte bu da üreticiler arasında bir rekabet getirdi ve artık üreticiler de güncelleme imkanlarına vurgu yapmaya başladılar. Tüketicilerin güncellemeye verdikleri önemi gören üreticiler de telefonlarına daha uzun ve kapsamlı güncelleme desteklerini açıklamaya başladılar. Tabii hala aldığınızda, güncelleme alma ihtimali düşük telefonlar ve tabletler yok mu? Tabii var.

Güvenlik açığı riski

En önemli unsur güvenlik. Akıllı telefonunuz üzerinde alışveriş yapabiliyorsunuz. Bankacılık işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Tüm maddi işlemlerinizi yapabildiğiniz bir cihazın, güvenli olması gerekmez mi?

Kullandığınız telefondaki işletim sistemi, artık güncelleme almıyorsa ve eski sürümde kalmışsa örneğin şu an Android 13 işletim sistemi güncel sürüm ve yakında Android 14'ü de bol bol görmeye başlayacağız. Siz eğer Android 10 işletim sistemi kullanıyorsanız, Android 10'dan günümüze gelen pek çok güvenlik güncelleştirmesini de ıskalamış oluyorsunuz.

Bu tabii demek değil ki tüm Android 10 ve daha eski işletim sistemleri direkt güvenlik açığıdır. Fakat güncellenmemiş bir işletim sistemi, güvenlik zaaflarına açıktır. Ayrıca bir açık bulunduğunda, geliştirilen kötü niyetli yazılımları durduracak bir güncelleme de yayınlanmayacak. Fark edilmesi bile zor bir durum.

Yeni uygulamalar ve oyunlarla uyum

Güvenlikten sonra bir diğer önemli konu başlığı ise, güncel uygulama ve oyunlarla yaşanacak sorunlar.

Akıllı telefonların en önemli silahı uygulamaları. Her yeni işletim sistemi sürümüyle beraber, uygulama geliştiricileri için de yeni API'lar, kütüphaneler yayınlanıyor. Bazı uygulama geliştiricileri, yeni API'lar ile uygulamalarını güncellediklerinde, sizin işletim sürümünün eskiliğine göre uygulamaların son sürümlerini kullanamayabilirsiniz. Eski sürüm uygulamalarla beraber yine güvenlik açıklarıyla beraber, yeni özelliklerden mahrum kalmanız da olası.

Yeni özelliklerden ve trendlerden mahrum kalma

Her yeni işletim sistemi sürümü, yeni özelliklerle beraber geliyor. İşletim sistemleri ve ekosistemdeki yeni özellikleri, güncelleme almazsanız kullanamayabiliyorsunuz. Bu da sizi trendlerden uzaklaştırıyor.

Peki tüketiciler ne yapmalı?

Genellikle amiral gemisi gibi üst segment telefonlarda 1 ya da 2 Android sürüm güncellemesi veriliyor. Tabii bunu vermeyen markalar da var.

Güncelleme vermeyen markalardan ürün tercih etmemek, tüketicinin en büyük silahı. Özellikle giriş ve orta segment akıllı telefonları satın alırken güncelleme vurgusuna dikkat edin.

Örneğin elimde Vivo Y36 bulunuyor. Bu telefonda 2 tane büyük Android sürüm güncelleme desteği garantisi sunuluyor.

Android 13 işletim sistemiyle gelen Vivo Y36, demek oluyor ki Android 14 ve Android 15 güncellemesini alacak. Bu da demek oluyor ki, telefonu en az 3 sene güncel seviyede kullanacaksınız anlamına geliyor.

Satın alacağınız telefonun, güncel Android sürümüne de bakmayı unutmayın. Çünkü şu an Android 13 varken, siz Android 12 ya da Android 11 yüklü bir telefon alırsanız, bu telefon zaten artık yavaş yavaş yazılım olarak geride kalıyor. Bir de güncelleme garantisi yoksa, tarihin tozlu raflarına doğru yerini almaya giden bir telefonu satın almış oluyorsunuz.

İşte bu yüzden telefon satın alacağınız zaman, telefonun yazılım güncelleme garantisi var mı ve güncel sürümü nedir onlara kesinlikle bakın.