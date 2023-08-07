Android Dünyasının En Güçlü İşlemcileri Belli Oldu

Akıllı telefon sektöründe kıyasıya rekabet artarak devam ediyor. Üreticiler, birbiriyle adeta yarış içinde. Hal böyle olunca cihazlara güç veren işlemciler de gelişmeye devam ediyor. İçeriğimizde Android dünyasının AnTuTu'daki en güçlü akıllı telefon işlemcileri listelendi.

MediaTek Dimensity 9200+, lider durumda

MediaTek akıllı telefonlara güç veren işlemcilerinin yer aldığı Dimensity serisine oldukça güçlü bir oyuncu daha ekledi. Dimensity 9200+ içerisinde 3,35 GHz'e kadar çıkan bir Arm Cortex-X3, 3,0 GHz'e kadar ulaşan üç Arm Cortex-A715 süper çekirdeği ve 2.0 GHz hızında dört Cortex-A510 verimlilik çekirdeği yer alıyor. Öte yandan işlemci 1.36 milyondan fazla bir puan alarak en yakın rakibini burun farklıyla geçti ve AnTuTu arenasına göre en güçlü Android işlemci oldu.

İkinci sırada ise Snapdragon 8 Gen 2 bulunuyor. İşlemci, 1+2+2+3 çekirdek dizilimine sahip. Bunlar 3,2 GHz Cortex-X3 ana çekirdeğine ek olarak 2 adet 2,8 GHz Cortex-A715, 2 adet 2,8GHz Cortex-A710 ve 3 adet 2,0 GHz Cortex-A510. Cortex-X3 en performanslı çekirdek konumundayken Cortex-A510 ise enerji verimliliğinden sorumlu. Ayrıca grafik işlerine Adreno 740 arabirimi bakıyor. İşlemci, 1.28 milyon puan ile listede ikinci sırada yer aldı.

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AnTuTu'daki en güçlü akıllı telefon işlemcileri sırasıyla şu şekilde;