Android Dünyasının En Güçlü İşlemcileri Belli Oldu
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Akıllı telefon sektöründe rekabet artarken, AnTuTu'da en güçlü akıllı telefon işlemcileri sıralandı. MediaTek Dimensity 9200+ lider durumda.
Akıllı telefon sektöründe kıyasıya rekabet artarak devam ediyor. Üreticiler, birbiriyle adeta yarış içinde. Hal böyle olunca cihazlara güç veren işlemciler de gelişmeye devam ediyor. İçeriğimizde Android dünyasının AnTuTu'daki en güçlü akıllı telefon işlemcileri listelendi.
MediaTek Dimensity 9200+, lider durumda
MediaTek akıllı telefonlara güç veren işlemcilerinin yer aldığı Dimensity serisine oldukça güçlü bir oyuncu daha ekledi. Dimensity 9200+ içerisinde 3,35 GHz'e kadar çıkan bir Arm Cortex-X3, 3,0 GHz'e kadar ulaşan üç Arm Cortex-A715 süper çekirdeği ve 2.0 GHz hızında dört Cortex-A510 verimlilik çekirdeği yer alıyor. Öte yandan işlemci 1.36 milyondan fazla bir puan alarak en yakın rakibini burun farklıyla geçti ve AnTuTu arenasına göre en güçlü Android işlemci oldu.
İkinci sırada ise Snapdragon 8 Gen 2 bulunuyor. İşlemci, 1+2+2+3 çekirdek dizilimine sahip. Bunlar 3,2 GHz Cortex-X3 ana çekirdeğine ek olarak 2 adet 2,8 GHz Cortex-A715, 2 adet 2,8GHz Cortex-A710 ve 3 adet 2,0 GHz Cortex-A510. Cortex-X3 en performanslı çekirdek konumundayken Cortex-A510 ise enerji verimliliğinden sorumlu. Ayrıca grafik işlerine Adreno 740 arabirimi bakıyor. İşlemci, 1.28 milyon puan ile listede ikinci sırada yer aldı.
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AnTuTu'daki en güçlü akıllı telefon işlemcileri sırasıyla şu şekilde;
#İşlemciAnTuTu puanı1MediaTek Dimensity 9200+13654502Qualcomm Snapdragon 8 Gen 212713243MediaTek Dimensity 920011404184MediaTek Dimensity 9000+11377265Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 110514986Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 29592197MediaTek Dimensity 900010017638Qualcomm Snapdragon 8 Gen 19687579MediaTek Dimensity 820083767110Samsung Exynos 2200916812