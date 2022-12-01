Android Auto uygulaması güncellendi! İşte yenilikler

Google, uygulamaları için tasarım değişikliklerine devam ediyor. Material You görünümünü benimseyen şirket, şimdi de Android Auto uygulaması için bir güncelleme yayınlandı. Yeni sürüm, beklenen renk modunu ve tasarım iyileştirmelerini de beraberinde getiriyor.

Android Auto uygulaması güncellendi

Google'ın otomobil odaklı geliştirdiği yazılım, akıllı sürüş deneyimi sağlıyor. 1 milyardan fazla kullanıcıya sahip Android Auto ile araç içinde Google Asistan yardımıyla komut vererek müzik açabilir veya haritadan yol tarifi isteyebilirsiniz.

Google, Android Auto uygulaması için en son 2020 yılında tasarım güncellemesi yaptı. Öyle ki yapılan değişiklikler, kullanıcılardan geçer bir not alamamıştı. Bu eleştiriler üzerine şirket, nihayet uygulama için 8.6 sürümünü kullanıma sundu.

Android Auto UI açık beta testleri başladı! İşte yenilikler

Android Auto 8.6 sürümü ile birlikte uzun zamandır beklenen karanlık mod nihayet kullanıma sunuldu. Bunların yanı sıra uygulama içerisindeki renk uyumu artırılmışken, menü seçenekleri ise modern bir tasarıma kavuştu. Ayrıca Başlangıç, Görüntü ve Bağlantı adında yeni bölümler eklendi.

Yeni sürüm, test edilmesi amacıyla beta kanalına sunuldu ve testler için gereken maksimum kullanıcı sayısına ulaşıldı. Yani artık yeni kullanıcı kabul edilmiyor. Güncellemenin herkese sunulacağı tarih ise belirsizliğini koruyor.

Material You özellikleri

Google, Android 12 ile hayatımıza soktuğu Material You tarzı ile artırılmış animasyonlar ve daha yumuşak bir tasarım sunuyor. Şirketin benimsediği bu görünüm, yalnızca bundan ibaret değil. Mesela kullanıcılar, duvar kağıtları ile kendilerine özel bir UI teması oluşturabiliyor ve bu sayede daha fazla kişiselleştirilme imkanı sunuluyor.

Google, Material You görünümü daha fazla uygulamaya genişletmek için Android geliştiricilerine de bir kolaylık sunuyor. Öyle ki şirketin cross-platform uygulama geliştirme SDK'sı (yazılım geliştirme kiti) olan Flutter'da da, Material You tarzında mobil uygulama geliştirmek mümkün.

Material You görünümünü kullanan Android üreticiler ise şu şekilde;

Samsung

OnePlus

Oppo

Xiaomi

Vivo

Realme

Techno

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