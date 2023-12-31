Android Auto Kullanıcıları Artık Duvar Kağıdı Senkronizasyonu Yapabilecek

Android Auto kullanıcıları, duvar kağıdı senkronizasyonu sunan yeni bir güncellemeyle artık kişiselleştirmelerini akıllı telefonlarından araç ekranlarına sorunsuz bir şekilde taşıyabilecek. Gelin detaylarına beraber göz atalım.

Android Auto duvar kağıdını eşlemek oldukça kolay

Google, en son Android Auto güncellemesine kullanıcıların telefonlarının duvar kağıdını otomobilin ekranına yansıtarak uyumlu bir görsel deneyimi sağlayan bir özellik entegre etti. Bu özellik otomatik olarak etkinleştiriliyor ancak ayarlardan kapatılabiliyor.

Bu özelliğin geliştirilmesi ilk olarak 9to5 Google tarafından Ekim 2023'ün sonlarında tespit edildi ve şimdi uygulama sürümünden bağımsız olarak kullanıcılara sunuluyor. Kullanıcılar, en son 11.0 beta sürümü de dahil olmak üzere çeşitli sürümlerde bu işlevi deneyimlediklerini bildirdiler ve gerekli kodun 10.7 sürümüne kadar mevcut olduğunu aktardılar.

Telefonun duvar kağıdını otomobil ile senkronize etme işlemi oldukça basit. Telefondaki duvar kağıdı anında Android Auto'nun uygulama çekmecesinin arkasındaki otomobilin ekranına yansıtılıyor. Ancak, senkronize edilen duvar kağıdının gösterge paneli görünümünün arkasında veya diğer alanlarda görünmeyeceğini ve genel görünürlüğünü sınırlayacağını da belirtelim.

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Bu özellik Android Auto deneyimine yeni bir kişiselleştirme düzeyi eklese de bazı sınırlamalar var. Yalnızca statik görüntüler bu işlevle uyumlu, yani canlı duvar kağıtları veya özel duvar kağıtları aktarılmıyor.

Apple'ın CarPlay'inin şu anda benzer bir duvar kağıdı senkronizasyon seçeneği sunmadığını da belirtelim. Ancak CarPlay kullanıcılara kendi duvar kağıtlarından oluşan bir koleksiyon sunuyor. Buna karşılık Android Auto, 2021'de tanıtılan duvar kağıtları kütüphanesini kaldırıp yerine bu yeni senkronizasyon özelliğini getirerek farklı bir yaklaşım benimsedi.

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