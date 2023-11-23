Android 14'te Bildirimleri Gösteren Özellik Kaldırıldı

Android 14 güncellemesiyle birlikte kullanıcılara sunulan bildirimleri hızlı bir şekilde görmeyi sağlayan simgeye uzun basma özelliği kaldırıldı. Bunun yerine uygulama bilgisi ve uygulama duraklatma seçeneği çıkıyor.

Android 14, piyasaya sürülmesiyle birlikte birçok farklılıkla karşımıza çıktı. Bu farklılıklardan biri ise sevilen bazı özelliklerin kaldırılması oldu. Android 14'ün kullanıcılara sunulmasıyla birlikte kaldırılan özelliklerden biri de bildirimleri hızlı bir şekilde görmeyi sağlayan bir simgeye uzun basma özelliği. Peki, bu özellik ne işe yarıyordu?

Artık uygulamaya basılı tutunca uygulama bilgisi ve uygulama duraklatma seçeneği çıkıyor!

Android 14 güncellemesinin piyasaya sürülmesi, birçok değişikliği de beraberinde getirdi. Bu değişiklerden en dikkat çekeni ise kullanıcıların ana ekranlarındaki uygulama simgeleriyle olan etkileşimi oldu. Haberlere göre Android 14, bir uygulamanın simgesine uzun basıldığında ortaya çıkan bildirimleri kaldırıyor.

Normalde Android 13 güncellemesinde bir uygulama simgesine uzun bastığınızda o uygulamaya ait bildirimleri görürdünüz. Ancak Android 14 ile bu bildirim durumu değişiyor. Bununla birlikte artık uygulama simgesine bastığınız zaman uygulama kısayolları, uygulama bilgisi, uygulama duraklatma seçeneği ve widget gibi seçenekler çıkıyor.

Android 14'lü Nothing OS 2.5'in çıkış tarihi belli oldu!

İlk bakışta bu değişiklik çok da önemli değil gibi duruyor. Ancak kullanıcıların bildirimleri yönetme ve görüntüleme şeklini değiştirmesi bakımından önemli. Daha öncesinde bildirim çubuğunuzda uyarılar varsa belirli bir uygulamanın bildirimini ana ekranda görebiliyordunuz.

Özellikle çok fazla bildirim alan ve bunları uygulama açısından ele almayı tercih eden kullanıcılar için bu özellik oldukça kullanışlıydı. Ancak söz konusu özellik Android 14 ile birlikte kalkmış durumda. Şirket, bu değişikliğin nedeni hakkında da herhangi bir açıklama yapmadı.

Kullanıcı kısmında ise işler karışık. Bazı kullanıcılar bildirimleri kontrol etmek için bu özelliği neredeyse hiç kullanmıyor. Bunun yerine bildirim çubuğunu tercih ediyor. Bazıları ise bu özelliği kullanışlı buluyor ve geri gelmesini istiyor. Bazı kullanıcılar ise belki de bu özelliğe neredeyse hiç dikkat etmedi.

Peki, siz Android 14 uygulama bildirim özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz bu özelliği kullanıyor muydunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!