Android 14 tabanlı FuntouchOS 14 alacak Vivo modelleri
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Güncelleme çalışmalarına hız kesmeden devam eden Vivo cephesinde Android 14 tabanlı FuntouchOS 14 için son dokunuşlar yapılıyor. Şu sıralar beta çalışmaları devam ederken, önümüzdeki dönemlerde kararlı sürümün kullanıma sunulması bekleniyor. Burada en çok merak edilen konulardan birisi de yeni sürümü alacak modeller. İşte Android 14 tabanlı FuntouchOS 14 alacak Vivo modelleri!
Güncelleme çalışmalarına hız kesmeden devam eden Vivo cephesinde Android 14 tabanlı FuntouchOS 14 için son dokunuşlar yapılıyor. Şu sıralar beta çalışmaları devam ederken, önümüzdeki dönemlerde kararlı sürümün kullanıma sunulması bekleniyor. Burada en çok merak edilen konulardan birisi de yeni sürümü alacak modeller. İşte Android 14 tabanlı FuntouchOS 14 alacak Vivo modelleri!
Android 14 tabanlı FuntouchOS 14 alacak Vivo modelleri
Vivo, Android 14'ün tanıtılmasıyla birlikte yeni sürümü kendi arayüzüne entegre etmek için çalışmalarına başladı. Ancak şu an için hangi modellerin yeni sürümü deneyimleyeceği bilinmiyor. Bu gibi durumlarda üreticilerin geçmiş sürümlerde izlemiş olduğu politikalar oldukça kritik. Zira bunlar sonraki sürümlerin yol haritasını anlamamızda bize yardımcı oluyor. Biz de eski sürümleri baz alarak sizler için bir liste hazırladık, ancak bunun resmi olmadığını ve listede olmayan modeller için halen bir şans olduğunu belirtelim.
vivo T2
vivo T2x
vivo Y11 (2023)
vivo iQOO Z7
vivo iQOO Z7i
vivo V27 Pro
vivo V27
vivo V27e
vivo iQOO Neo 7
vivo Y56
vivo Y100
Vivo X90 serisi
vivo S16 Pro
vivo S16
vivo S16e
Vivo X80 Pro
Vivo X80
vivo iQOO Neo7 Racing
vivo iQOO Neo7 Speed
Vivo X70 Pro+
Vivo X70 Pro
Vivo V25 Pro
Vivo V25
Vivo V23 Pro
Vivo V23 5G
Vivo V23e 5G
Vivo T1 Pro 5G
Vivo T1 5G
Vivo T1x
Vivo T1 Lite 5G
Vivo Y35
Vivo Y53s
Vivo Y75
Vivo Y75 5G
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