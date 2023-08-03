Güncelleme çalışmalarına hız kesmeden devam eden Vivo cephesinde Android 14 tabanlı FuntouchOS 14 için son dokunuşlar yapılıyor. Şu sıralar beta çalışmaları devam ederken, önümüzdeki dönemlerde kararlı sürümün kullanıma sunulması bekleniyor. Burada en çok merak edilen konulardan birisi de yeni sürümü alacak modeller. İşte Android 14 tabanlı FuntouchOS 14 alacak Vivo modelleri!

Güncelleme çalışmalarına hız kesmeden devam eden Vivo cephesinde Android 14 tabanlı FuntouchOS 14 için son dokunuşlar yapılıyor. Şu sıralar beta çalışmaları devam ederken, önümüzdeki dönemlerde kararlı sürümün kullanıma sunulması bekleniyor. Burada en çok merak edilen konulardan birisi de yeni sürümü alacak modeller. İşte Android 14 tabanlı FuntouchOS 14 alacak Vivo modelleri!

Android 14 tabanlı FuntouchOS 14 alacak Vivo modelleri

Vivo, Android 14'ün tanıtılmasıyla birlikte yeni sürümü kendi arayüzüne entegre etmek için çalışmalarına başladı. Ancak şu an için hangi modellerin yeni sürümü deneyimleyeceği bilinmiyor. Bu gibi durumlarda üreticilerin geçmiş sürümlerde izlemiş olduğu politikalar oldukça kritik. Zira bunlar sonraki sürümlerin yol haritasını anlamamızda bize yardımcı oluyor. Biz de eski sürümleri baz alarak sizler için bir liste hazırladık, ancak bunun resmi olmadığını ve listede olmayan modeller için halen bir şans olduğunu belirtelim.

vivo T2

vivo T2x

vivo Y11 (2023)

vivo iQOO Z7

vivo iQOO Z7i

vivo V27 Pro

vivo V27

vivo V27e

vivo iQOO Neo 7

vivo Y56

vivo Y100

Vivo X90 serisi

vivo S16 Pro

vivo S16

vivo S16e

Vivo X80 Pro

Vivo X80

vivo iQOO Neo7 Racing

vivo iQOO Neo7 Speed

Vivo X70 Pro+

Vivo X70 Pro

Vivo V25 Pro

Vivo V25

Vivo V23 Pro

Vivo V23 5G

Vivo V23e 5G

Vivo T1 Pro 5G

Vivo T1 5G

Vivo T1x

Vivo T1 Lite 5G

Vivo Y35

Vivo Y53s

Vivo Y75

Vivo Y75 5G

Vivo V29 5G tanıtıldı: Özellikleri ve fiyatı!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!