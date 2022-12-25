Android 14, sağlık ve fitness alanında iddialı geliyor!

Google, Android 14 ile birçok alanda yenilikler sunmak istiyor. Bu anlamda henüz test aşamasında olan Health Connect göze çarpıyor.

Android dünyası, şu anda Android 13 güncellemesinin heyecanını yaşıyor birçok akıllı telefon üreticisi dağıtım takvimine uygun olarak modellerini yeni işletim sistemiyle donatıyor. Henüz birçok telefon bu işletim sistemine henüz sahip olamamışken Google, Android 14 için çalışmalarına başladı.

Health Connect, Android 14 ile entegre şekilde tüm cihazlara gelecek

Google ve Samsung tarafından oluşturulan Health Connect uygulaması geçtiğimiz aylarda beta sürecine başlamıştı. Kullanıcının sağlık analizini yapan platform, doğrudan uygulama menüsünde yer almıyor. Hızlı Ayarlar kısmından erişebilen uygulama, üçüncü taraf sağlık uygulamalarının elde ettiği tüm verileri bir araya toplayarak daha rahat kontrol etme imkanı sunuyor.

Android destekli akıllı telefonlar ve Wear OS özellikli akıllı saatler tarafından ulaşılabilen uygulama ile ilgili önemli bir karar aldı. Hala test aşamasında olan Health Connect, Android 14 ile birlikte entegre bir şekilde cihazlardaki yerini alacak.

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Health Connect, şu anda yalnızca 11 uygulama ile birlikte çalışıyor. Sağlık ve fitness söz konusu olduğunda Apple ve Watch OS'nin nispeten gerisinde kalan kalan Google, bu konuda üst seviyelere çıkmak için böyle bir girişimde bulunuyor. Anlık olarak Android 13 de sağlık ve fitness yönünden geliştirmelere sahne oldu.

Google'ın Android 13 ile kullanıcılarına sunduğu yeni özellikler:

Android 13, kullanıcı dostu Material You tasarım diline sahip.

Medya kontrolü ve kilit ekranında müzik arayüzü yenilendi.

Google Wallet (Cüzdan) uygulaması tanıtıldı.

Uygulama özelinde dil seçeneği belirleme geldi.

Kullanıcılar simgelerin temasını ve rengini değiştirebiliyor.

Akıllı saat ile acil çağrı gönderilebilecek.

Kilit Ekranı'nda saat arayüzleri arasında geçiş sağlanabiliyor.

Yeni Güvenlik ve Gizlilik özellikleri getirildi.

Uçtan uca şifreli RCS mesajlaşma özelliği (Google Mesajlar) getirildi.

Cihazlar arası medya paylaşma özelliği getirildi.

Uygulamalar arası medya taşıyan Fotoğraf Seçici özelliği geldi.

İşletim sistemine Fast Pair (Hızlı eşleşme) dahil edildi.

Uyku Vakti modu ile sistem duvar kağıdını otomatik olarak karartacak.

Çince ve Japonca gibi diller için metin dönüştürme API'si getirildi.

Makine öğrenimi ve yapay zeka özellikleri geliştirildi.

Arayüz üreticileri için daha iyi entegrasyon sağlandı.