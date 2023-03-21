Android 14, milyonlarca kullanıcının beklediği özelliği sonunda getiriyor!

Android'lerdeki bildirim ve zil sesi seviyesinin birlikte ayarlanması oldukça can sıkıcı. Android 14 ile birlikte ise bu sorun çözülebilir.

Android kullanıcılarının yaşadığı en büyük sıkıntılardan bir tanesi de bildirim ve zil sesi seviyesinin birlikte ayarlanması. Çoğu kullanıcı daha düşük bir bildirim sesi talep ederken, çağrıları kaçırmamak adına yüksek bir zil sesi istiyor. Maalesef Android telefonlarda böyle bir ayrım söz konusu değil. Ancak Android 14 ile birlikte bu sorun çözülebilir.

Bildirim ve zil sesi seviyesi ayarı birbirinden ayrılıyor

Mishaal Rahman tarafından yapılan bir Twitter paylaşımında, en son Android 14 geliştirici önizlemesinin bazı kullanıcılar için ayrı bildirim ve zil sesi ayarları sunduğunu ortaya koyuyor. Bu seçeneklere, 'Ayarlar' bölümündeki 'Ses' kısmına girerek veya telefonunuzdaki ses düğmelerinden bastıktan sonra alt kısımda bulunan menüye dokunarak erişilebilecek.

Several users are reporting that the "ring & notification volume" sliders have been suddenly split into "ring volume" and "notification volume" in Android 14 DP2. This is WITHOUT them flipping any flags, which was previously required to enable separate ring/notification volume. pic.twitter.com/eTTsnZI61K — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) March 17, 2023

Bu özelliğin ne zaman sunulacağı ise henüz belirsiz. Çünkü Google'dan daha önce de buna benzer bir çalışma görmüştük. Şirket geçtiğimiz yıl Android 13 QPR2 beta sürümünde de bildirim ve zil sesi ayarlarını ayırmak için bir çalışma yapmıştı.

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Diğer yandan bu özelliğin bir zamanlar Pixel telefonlarda olduğunu hatırlatalım. Google bir kaç yıl önce bildirim ve zil sesi ayarlarını tekrar birleştirdi. Bazı üreticiler ise hala bu özelliği modern telefonlarında kullanmaya devam ediyor. Ancak yine de çoğu kullanıcı bu durumdan oldukça rahatsız.

Google, Android 14'ü temmuz ya da ağustos aylarında sunmayı planlıyor. Yeni nesil işletim sisteminin açık beta sürümü ise haziran ayında piyasaya çıkacak. Diğer yandan Android 14 geliştirici önizleme sürümünü desteklenen cihazlarda şimdiden kullanmak mümkün. Ancak bu sürümün henüz kararlı bir seviyede olmadığını ve telefonunuza zarar verebileceğinizi hatırlatmakta fayda var.

Birçok Android kullanıcısı tarafından can sıkıcı olarak ifade edilen bu durum umarız Android 14 ile birlikte çözüme kavuşur. Peki siz Android telefonlardaki bildirim ve zil sesi ayarlarının bir arada sunulması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.