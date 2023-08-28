Android 14 ile Uydu Mesajlaşma Özelliği Geliyor

Google, Android 14 için uydu mesajlaşma özelliği üzerinde çalışıyor. Garmin Response ile işbirliği yapacak olan Google, kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Android işletim sistemiyle birçok akıllı telefonda yer alan Google, Android 14 için çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda test aşamasında olan güncelleme, yeni özelliklerle kullanıcılarına daha iyi deneyim sunmak istiyor. Bu özelliklerden birisi de uydu bağlantısı olacak.

Android 14 uydu mesajlaşma özelliği için Garmin Response ile çalışacak

Akıllı telefonlar için uydu mesajlaşma özelliği son dönemin dikkat çekici gelişmelerinin başında geliyor. Bu konuda Huawei, Apple gibi şirketler geçtiğimiz sene ilk adımlarını attı. Android kullanıcılarının merakla beklediği özellik için Google, kolları sıvadı.

Android 14 uydu mesajlaşma özelliğine sahip olacak. Google, bu konudaki destek için işin ehlinden yardım almayı planlıyor. Önemli kaynaklarca ortaya çıkarılan bilgilere göre teknoloji devi, acil durum uydu bağlantı özelliği için Garmin Response ile anlaştı. Özelliğin 150 ülkedeki kullanıcılara gönderilmesi bekleniyor.

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Geçtiğimiz yılın eylül ayı, akıllı telefonların uydu bağlantısıyla tanıştığı bir ay oldu. Huawei Mate 50 serisi, hücresel bağlantıların çekmediği bölgelerde BeiDou uydu ağı ile iletişimi sağlayan uydu bağlantı özelliğiyle geldi. Hemen akabinde ise aynı özellikli iPhone 14 serisi duyuruldu.

Ancak hücresel bağlantının olmadığı zamanlarda kullanılan uydu bağlantı özelliği, hem Huawei Mate 50 serisinde hem de iPhone 14 serisinde SMS yoluyla iletişimi destekliyor. Huawei bu konuda Apple'ın önüne geçecek bir destek sunacak. Huawei Mate 60, uydu ağı üzerinden sesli konuşma sağlayacak.