Android 14 ile Ekran Görüntüsü Algılama Özelliği Devrede

Google, Android 14 ile birlikte yeni bir gizlilik özelliğini devreye aldı. Geliştiriciler, bu özellik sayesinde uygulamada ekran görüntüsünün alındığını anlayabilecek. Bu da özellikle sohbet sırasında ekran görüntüsü alan kullanıcıların ifşalanacağı anlamına geliyor.

Google, Android 14 ile birlikte yeni bir gizlilik özelliğini devreye aldı. Geliştiriciler, bu özellik sayesinde uygulamada ekran görüntüsünün alındığını anlayabilecek. Bu da özellikle sohbet sırasında ekran görüntüsü alan kullanıcıların ifşalanacağı anlamına geliyor.

Android 14, uygulamalara ekran görüntüsü algılama yeteneği kazandırıyor

Daha önce Snapchat gibi birçok platform, mesajlaşma sırasında ekran görüntüsü alındığını tespit edebiliyordu. Ancak bunun uygulanabilmesi için Android'de özel kodlama çözümleri kullanılıyordu. Android 14'le birlikte bu özelliğe tam destek geldi.

Geliştiriciler artık ekran görüntüsü alındığında bilgilendirecek. Aynı zamanda kullanıcıya da uygulama sahibinin bilgilendirildiğine dair uyarı gösterilecek. Geliştiriciler ayrıca ekran görüntüsü bilgisini paylaşabilecek. Yani artık sohbet sırasında aldığınız ekran görüntülerinden karşı tarafın haberi olabilir.

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Yeni özelliği uygulayan ilk büyük uygulamalardan biri Avrupa'nın e-ticaret uygulaması OTTO oldu. Kullanıcılar, uygulamada bir ekran görüntüsü aldıklarında, eylemin tespit edildiğini bildiren bir mesaj görüyor. Uygulama, ekran görüntüsünün alıcı-satıcı arasındaki sohbette bildirildiğini de söylüyor.

Ancak bu özelliğin yalnızca ekran görüntüsü alma düğmesini algıladığını belirtelim. Yani Android için üçüncü taraf fotoğraf veya video kayıt programlarıyla karşı taraftan habersiz ekran görüntüleri almak mümkün olacak. Yine de kullanıcılar, mesajlaşma sırasında ekran görüntüsünü alırken dikkatli olmalı.

Bu yüzden bankacılık gibi önemli alanlardaki bazı uygulamaların bu özelliği aktif etmeyeceği düşünülüyor. Ancak hassas verileri korumak için ekran görüntülerini tamamen engelleyen eski API'ları kullandıklarını da unutmamak gerekiyor.

Peki siz Android 14 özellikleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.