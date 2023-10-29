Android 14 Güncellemesi Çoklu Hesap Sorunu Yaşıyor

Android 14 henüz Ekim ayının başında tanıtıldı. Henüz Pixel modelleri dışında karşımıza çıkmayan işletim sistemi, şimdiden can sıkıcı bir sorunla karşımıza çıktı. Buna göre Android 14 üzerinde birden fazla hesabı açmaya çalışınca sistem büyük hasara uğruyor. Yani Android 14 büyük bir çoklu hesap sorunu ile karşı karşıya. Google, Android 14 güncellemesi ile gelen çoklu hesap sorunu için çözüm arıyor.

Android 14 henüz Ekim ayının başında tanıtıldı. Henüz Pixel modelleri dışında karşımıza çıkmayan işletim sistemi, şimdiden can sıkıcı bir sorunla karşımıza çıktı. Buna göre Android 14 üzerinde birden fazla hesabı açmaya çalışınca sistem büyük hasara uğruyor. Yani Android 14 büyük bir çoklu hesap sorunu ile karşı karşıya.

Google, Android 14 güncellemesi ile gelen çoklu hesap sorunu için çözüm arıyor

Android, uzun yıllardan beri çoklu hesap kullanım desteğine sahip. Bu anlamda Android'in olmazsa olmazlarından olan bu özellik şimdi ise garip bir soruna yol açtı. Bildiğiniz gibi Android 14 şu an için Pixel serisi cihazlara gönderildi.

Bu konuda ilk geri bildirimler Pixel 6 kullanıcılarından geldi. Ancak forumlarda ortaya çıkan ve art arda gelen sorun bildirimleri Android 14 güncellemesi alan tüm Pixel modellerinde aynı sorunun yaşandığını ortaya koydu. Tabii ki bu tüm telefonlara yansımış bir durum değil. Ancak şu anda yaklaşık 400'ün üzerinde cihaz sorun yaşadı. Bunlar ise tamamen kullanıcı geri dönüşlerine göre ortaya çıkan veri.

Google'dan bir yetkili 27 Ekim'de böyle bir sorunla karşı karşıya kaldıklarını kabul etti. Yetkili, Android 14 güncellemesi ile bazı cihazlar üzerinde çoklu hesap sorunu yaşadığını ve bunu çözmeye çalıştıklarını açıkladı.

Yani şu an için soruna tam olarak neyin sebep olduğu bilinmiyor. Android 14 ise yavaş yavaş da olsa hayatımıza girmeye hazırlanıyor. Bu sorunun erkenden fark edilmesi de bu açıdan önemli. Peki ama Android 14 hangi özelliklere sahip?

Android 14 özellikleri

Android 14 ile kullanıcılara cihazlarını daha fazla özelleştirme imkanı sunuluyor. Örneğin şirketin Android 12 ve 13 ile başlattığı Material You adlı tasarım dilini bir üst seviyeye çıkıyor. Bilindiği üzere bu özellik, uygulama simgelerini, kullanıcı arayüzü öğelerini, ayarları ve çok daha fazlasını kullanılan duvar kağıdının renklerine göre belirli bir renk şemasını takip edecek şekilde otomatik olarak ayarlayabiliyor.

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Yeni güncellemeyle beraber kullanıcılar artık özel kilit ekranı widgetları ayarlayarak favori uygulamalarına ve işlevlerine hızlı bir şekilde erişim sağlayabilecek. Bunun yanı sıra widgetlar, renkler, yazı tipleri ve daha fazlası için özel olarak hazırlanan şablonlar sunan kilit ekranı ve ana ekran özelleştirmeleri de kullanıcıların karşısına çıkıyor.

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Yeni sürümde en çok dikkat çeken detaylardan bir diğeri de yapay zeka üretimi duvar kağıtları. Ancak şu an için bu özellik ilk olarak Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modellerinde mevcut olacak. İlerleyen dönemlerde ise diğer modellere gelecek. Öte yandan yeni işletim sistemi fotoğraflarda Ultra HDR görüntü formatını destekleyecek.

Güncellemeyle gelen diğer dikkat çeken yenilikler şöyle;

Desteklenen cihazları web kamerası olarak kullanabilme özelliği

Uygulama izinlerinin daha güvenli ve kapsamlı hale getirilmesi

Gelişmiş PIN özelliği

Font boyutları yüzde 200'e kadar artırılabiliyor

Health Connect uygulamasına merhaba

Bildirimler artık kameradaki veya ekrandaki flaşlarla senkronize edilebiliyor

Yukarıda da görüldüğü üzere yeni yapı özelleştirilebilen bir kullanıcı deneyimini odağına alıyor. Bunun yanı sıra yeni yeni güvenlik özellikleri ve birkaç kullanışlı erişilebilirlik işlevleri kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Android 14 güncellemesi alan ilk modeller ise şu şekilde:

Pixel 4A

Pixel 5

Pixel 5A

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6A

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 7A

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Pixel Fold

Pixel Tablet

Google, Android 14 çoklu hesap sorunu için hangi cihazların etkilendiğini ise açıklamadı. Ancak ortaya çıkan bilgilere bakılırsa özellikle eski Pixel modelleri bu durumdan daha fazla etkilendi.