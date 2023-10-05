Android 14 Güncellemesi Alacak Xiaomi Modelleri Belli Oldu
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Google, Made by Google etkinliğinde Android 14'ü duyurdu. Xiaomi, bu yeni sürümü kendi modellerine entegre ederek güncellemeyi alacak. İşte Android 14 güncellemesi alacak Xiaomi modelleri...
Google, dün gerçekleştirdiği Made by Google etkinliğinde merakla beklenen Android 14'ü kullanıma sundu. Bu kapsamda akıllı telefon şirketleri yeni sürümü kendi arayüzlerine entegre ederek yakın bir zamanda dağıtıma başlayacak. Peki Android 14 güncellemesi alacak Xiaomi modelleri hangileri?
Android 14 alacak Xiaomi modelleri
Google, etkinlikte Android 14'ün ilk olarak desteklenen Google Pixel cihazları için kullanıma sunuldu Şirket aynı zamanda Samsung, iQOO, Nothing, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Sony, Tecno, vivo ve Xiaomi gibi akıllı telefon üreticilerinin de bu yılın sonlarına doğru yeni sürümü alacağını açıkladı.
İşte Xiaomiui'nin son raporuna göre Android 14 alacak Xiaomi modelleri;
Xiaomi 14 Ultra
Xiaomi 14 Pro
Xiaomi 14
Xiaomi 13 Ultra
Xiaomi 13 Pro
Xiaomi 13T Pro
Xiaomi 13T
Xiaomi 13
Xiaomi 13 Lite
Xiaomi 12
Xiaomi 12 Pro
Xiaomi 12S Ultra
Xiaomi 12S
Xiaomi 12S Pro
Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition
Xiaomi 12 Lite
Xiaomi 12T
Xiaomi 12T Pro
Xiaomi 11T
Xiaomi 11T Pro
Xiaomi mi 11 Lite 5G
Xiaomi 11 Lite 5G NE
Xiaomi mi 11 LE
Xiaomi mi 11
Xiaomi mi 11 Ultra
Xiaomi mi 11 Pro
Xiaomi MIX 4
Xiaomi MIX FOLD
Xiaomi MIX FOLD 2
Xiaomi MIX FOLD 3
Xiaomi CIVI 1S
Xiaomi CIVI 2
Xiaomi CIVI 3
Xiaomi CIVI 4
Xiaomi Pad 5 Pro 12.4
Xiaomi Pad 6
Xiaomi Pad 6 Pro
Xiaomi Pad 6 Max
Android 14 tanıtıldı: İşte özellikleri ve güncelleme alacak ilk modeller!