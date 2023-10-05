Android 14 Güncellemesi Alacak Xiaomi Modelleri Belli Oldu

Google, Made by Google etkinliğinde Android 14'ü duyurdu. Xiaomi, bu yeni sürümü kendi modellerine entegre ederek güncellemeyi alacak. İşte Android 14 güncellemesi alacak Xiaomi modelleri...

Google, dün gerçekleştirdiği Made by Google etkinliğinde merakla beklenen Android 14'ü kullanıma sundu. Bu kapsamda akıllı telefon şirketleri yeni sürümü kendi arayüzlerine entegre ederek yakın bir zamanda dağıtıma başlayacak. Peki Android 14 güncellemesi alacak Xiaomi modelleri hangileri?

Android 14 alacak Xiaomi modelleri

Google, etkinlikte Android 14'ün ilk olarak desteklenen Google Pixel cihazları için kullanıma sunuldu Şirket aynı zamanda Samsung, iQOO, Nothing, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Sony, Tecno, vivo ve Xiaomi gibi akıllı telefon üreticilerinin de bu yılın sonlarına doğru yeni sürümü alacağını açıkladı.

İşte Xiaomiui'nin son raporuna göre Android 14 alacak Xiaomi modelleri;

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi mi 11 Lite 5G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi mi 11 LE

Xiaomi mi 11

Xiaomi mi 11 Ultra

Xiaomi mi 11 Pro

Xiaomi MIX 4

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi MIX FOLD 2

Xiaomi MIX FOLD 3

Xiaomi CIVI 1S

Xiaomi CIVI 2

Xiaomi CIVI 3

Xiaomi CIVI 4

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Xiaomi Pad 6

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi Pad 6 Max

Android 14 tanıtıldı: İşte özellikleri ve güncelleme alacak ilk modeller!