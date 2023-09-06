Google'ın uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı Android 14 için geri sayım artık resmen başladı. İlk etapta yeni sürümün Android 13'te olduğu gibi ağustos ayında kullanıma sunulması bekleniyordu, ancak şirket ters köşe yaparak bu süreyi bir hayli uzattı. Bu süreçte yeni beta yapıları geldi ve hatta en son geçtiğimiz hafta Beta 5.2 sürümü yayınlandı. Peki Android 14 ne zaman genel çıkışını yapacak? Bu soru kısa bir süre önce yanıt buldu.

Android 14 Google Pixel 8 serisiyle aynı gün piyasaya sürülecek

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Mishaal Rahman, Google'ın Android 14 çalışmalarını henüz tam anlamıyla bitirmediğini, bu yüzden kararlı sürümün çıkışının 4 Ekim'de düzenlenecek Made by Google lansmanına ertelediğini söyledi.

Hearing now that the source code release of Android 14 has been delayed to next month. This decision seems to have been made very late, as even OEMs were anticipating that the release would be today. OEMs are now being told that vulnerabilities detailed in the Android 14… pic.twitter.com/I137j0F0x5 — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 5, 2023

Etkinlikte Google'ın Pixel 8 serisi başta olmak üzere en yeni ürünlerinin tanıtılması bekleniyor. Eğer iddia gerçeği yansıtıyorsa Android 14 bu lansmanda kullanıcıların beğenisine sunulacak. Ancak bu noktada kritik bir detayın olduğunu belirtelim. Zira dünyaca ünlü akıllı telefon üreticileri bile yeni sürümün eylülde, hatta dün gelmesini bekliyorlardı. Bu firmalardan OnePlus, bir süre önce yapmış olduğu duyuruda yeni yapıyı temel alan OxygenOS 14 arayüzünün bu ay sonunda genel kullanıma açılacağının sözünü verdi.

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Bu erteleme akıllı telefon üreticilerinin planlarını bir nebze olsun bozdu. Bu durumun en büyük nedeni ise Google'ın önceki dönemlerdeki fazlasıyla istikrarlı olan Android beta süreçlerine ve genel çıkış tarihlerine bu yıl uymaması olarak gösteriliyor.

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