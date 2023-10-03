Android 14 çıkış tarihi ortaya çıktı: Geri sayım başladı!

Dünya genelindeki akıllı telefonların yüzde 70'inde yer edinen Android'in 14. sürümü yakın zamanda çıkış yapacak. Teknoloji devi Google'ın geliştiricisi olduğu bu işletim sistemi için akıllı telefon üreticileri çoktan hazırlıklara başlamışken, çıkış tarihi ise kısa süre önce ortaya çıktı. İşte Android 14 güncellemesi çıkış tarihi…

Android 14 çıkış tarihi

"Upside Down Cake" kod adına sahip Android 14, akıllı telefonlara pek çok yeni özellik getirecek. Bu özellikler arasından en merakla bekleneni ise galerinize erişmek isteyen mobil uygulamalara dilediğiniz görselleri seçerek kısmı erişim yetkisi verebilme.

Bununla beraber yeni sürüm, tek bir uygulama özelinde ekran kaydı almayı da mümkün kılacak. Bu özellik sayesinde ekran kaydı alırken farklı bir uygulamaya geçiş yaptığınız sırada bu anlar videoda siyah olarak gösterilecek.

Android 14 beklenen özellik ile geliyor! İşte detaylar

Öte yandan özel şekiller ve desenler ile kendi duvar kağıdınızı oluşturabileceğiniz Emoji Lab uygulaması ve duvar kağıdı ile uyumlu yeni temalar da Android 14 ile birlikte gelecek yeniliklerden birisi. Peki Android 14 çıkış tarihi ne zaman?

Android 14'ün normalde geçtiğimiz ay çıkış yapması bekleniyordu. Fakat bu gerçekleşmedi. Bugün ise yeni bir iddia ortaya çıktı. Bu iddia, Android 14 çıkış tarihi için Google Pixel 8 telefonların da tanıtılacağı 4 Ekim tarihini işaret etti. Ayrıca söz konusu söylentiye göre aynı gün Pixel 8'den Pixel 4a'ya kadar Upside Down Cake'in kısaltması olan Android U güncellemesi dağıtılacak.

Android 14 ile gelecek başlıca özellikler şu şekilde;

Galerinize erişmek isteyen uygulamalara, kısmi erişim verebileceksiniz.

Özel şekiller ve desenler ile kendi duvar kağıdınızı oluşturabileceğiniz Emoji Lab uygulaması.

Duvar kağıdı ile uyumlu yeni temalar.

Duvar kağıdını kullanmadan önce ön izleyebileceksiniz.

Haftanın ilk gününü, hangi takvimi kullanacağınızı ve sıcaklık birimlerini belirleyebileceksiniz.

Telefonun LED ışığının rengini değiştirebilme.

Belge ve görsel paylaşımları için yeni seçenekler.

Ayarlar uygulaması için arayüz iyileştirmeleri.

Android 14 güncellemesi alacak telefonlar belli oldu! Ne zaman yayınlanacak?

Android 14 için geri sayım başladı. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni sürümden beklentileriniz neler? Telefonunuza güncelleme gelirse, kullanır mısınız? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.