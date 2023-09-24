Android 14 Beta'da Kilit Ekranı Widget Özelliği İpuçları Bulundu

Google, Android 14 kararlı sürümün yayınlanma tarihini ertelediğini açıkladı. Analist Mishaal Rahman, Android 14 Beta'da kilit ekranı widget özelliğiyle ilgili ipucu yakaladığını belirtti. Yeni özelliğin sadece Google Pixel cihazlara özel olabileceği iddialar arasında yer alıyor.

Google, iyileştirme çalışmalarına devam ettikleri için geçtiğimiz haftalarda Android 14 kararlı sürümün yayınlanma tarihini ertelediklerini açıkladı. Analist Mishaal Rahman, Android 14 Beta'da kilit ekranı widget özelliğiyle ilgili ipucu yakaladığını açıkladı.

Android 14 kilit ekranı tekar widget özelliğine kavuşacak

Rahman X'te (Twitter) yaptığı açıklamada, widget_on_keyguard adlı yeni bir SystemUI fonksiyonu keşfettiğini belirtti. Bu fonksiyon, Google'ın kilit ekranına widgetları geri getireceği ipucunu veriyor.

Bazı analistler, Apple'ın widget yapısını iOS kilit ekranına eklediği için Google'ın da eski Android sürümlerinde yer alan özelliği tekrar aktif edeceğini düşünüyor. Yeni özelliğin sadece Google Pixel cihazlara özel olacağı da iddialar arasında yer alıyor.

Android 14'ün çıkış tarihi ortaya çıktı!

Yeni özelliğe ek olarak, en son beta sürümü kilit ekranındaki kısayolları değiştirmenize olanak tanıyor. Ekranın sol alt ve sağ köşelerinde buluna kısayollar, artık istediğiniz uygulamayla değiştirilebilecek.

Artık varsayılan kısayollar yerine çok çeşitli uygulamalar ve eylemler arasından seçim yapabilirsiniz. Kamera uygulamasına, Rahatsız Etmeyin moduna geçişe, El fenerine, Google Home uygulamasına, Sessize alma geçişine, QR kod tarayıcıyı direkt kilit ekranı üzerinden kullanabilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken Ayarlar'daki Duvar Kağıtları ve stil menüsüne gitmek, Kilit ekranı'nı seçmek ve Kısayollar alt menüsünü bulmak.

En son yayınlanan Android 14 beta güncellemesiyle birlikte aşağıdaki sorunlar giderildi:

Yeniden başlatma sırasında cihazların durmasına neden olan çeşitli sorunlar düzeltildi.

E-UTRAN Yeni Radyo – İkili Bağlantı (ENDC) kullanan cihazlar 5G NR düşük bant frekansları üzerinden bağlandığında bu cihazların hücresel bağlantısını kesebilecek sorunlar düzeltildi.

Pixel Fold ve Pixel Tablet cihazlarda, bazı durumlarda parmak izi sensörünün yanıt vermemesine neden olan sorun düzeltildi.

Pixel Fold cihazlarında Perfetto izleme verilerinin eksik olmasına neden olan bir sorun düzeltildi.

Devam eden bir aramanın bildirimini görüntülerken veya bildirime dokunurken Pixel Fold cihazlarında animasyonların takılmasına neden olan sorun düzeltildi.

Pixel Fold cihazlarında bazen parmak izi sensörünü kullandıktan sonra sistem kullanıcı arayüzünün çökmesine neden olan bir sorun düzeltildi.

Pixel Fold cihazlarda cihaz açılırken ekranın kısa süreliğine titremesine neden olan bir sorun düzeltildi.

Pixel Tablet cihazlarda, cihazın kilidi açıldıktan sonra bazen renkli bir çubuğun görüntülenmesine veya titremesine neden olan sorun düzeltildi.

Pixel Tablet cihazlarda, cihazı yerleştirme veya çıkarma sırasında sistemin yanlış sesler çalmasına neden olan bir sorun düzeltildi.