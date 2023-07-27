Google, Android 14 Beta 4.1 sürümünü kullanıcılara sunmak için çalışmalarını hızlandırdı. Yeni güncelleme ile birlikte birçok hata giderildi ve iyileştirmeler yapıldı.

Android 14 kararlı sürümünü kullanıcılara sunmak için çalışmalarını hızlandıran Google, beta sürecindeki işletim sistemine yeni bir güncelleme yayınladı. Toplamda 20'den fazla hatanın giderğildiği Android 14 Beta 4.1 sürümü kullanıcılara sunuldu. İşte detaylar…

Android 14 Beta 4.1 sürümü yayınlandı

Geçtiğimiz günlerde Android 14 Beta sürümünde YouTube uygulamasında çökme sorununa sebep olan bir sorun ortaya çıktı. Bugün güncelleme yayınlayan Google, yeni versiyon ile birlikte işletim sisteminde iyileştirme gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Google, Android 14 Beta kullanıcılarının Wi-Fi ile çağrı yanıtlama konusunda yaşadığı sorunu çözdüklerini belirtti. Bununla birlikte, Wi-Fi ağlarını tarama esnasında yaşanan bir sorun daha çözüme kavuştu.

Katlanabilir telefonlar için daha fazla uygulama ve teknoloji desteği sunmak isteyen Google, geçtiğimiz günlerde Play Store'u yeniledi. Şirket, hem dikey hem de yatay kullanımı destekleyen uygulamaların editörün seçiminde üst sıralarda yer alacağının altını çizdi.

Google Play Store yenilendi: İşte yeni hali!

Android 14 Beta 4.1 güncellemesi aşağıdaki düzeltmeleri içeriyor:

Bir kullanıcının bir uygulamayı kapatmak için geri tuşuna bastıktan sonra uygulamanın cihaz yeniden başlatılana kadar açılmama sorunu düzeltildi.

ScrollView ile ilgili bir sorun düzeltildi, bu sorun bir kaydırma hareketi sonrasında aşırı kaydırma efektinin takılı kalmasına neden oluyordu.

Bazı durumlarda Wi-Fi çağrılarının çalışmasını engelleyen sorunlar düzeltildi.

SplashScreen#setOnExitAnimationListener kullanırken, animasyonlu bir simgenin istemciye başarılı bir şekilde aktarılamamasına neden olan bir sorun düzeltildi.

Bildirim gruplarının bildirim gölgesinde düzgün şekilde genişlemesini engelleyen bir sorun düzeltildi.

Bir uygulama başlatılırken ekranın titremesine neden olabilen bir sorun düzeltildi, bu sorun aktivite yerleştiren bir uygulama başlatıldığında ortaya çıkıyordu.

Bir ekranda ikiye bölünmüş ekran modunda bir uygulama kaydırarak kapatıldığında, sistem arayüzünün çökmesine neden olabilen bir sorun düzeltildi.

Birden fazla SIM kartı olan bir cihazda, bir SIM kartının açılıp kapatılmasından sonra ağ durumu simgesinin bazı durumlarda yanlış görüntülenmesine neden olan bir sorun düzeltildi.

Bir cihaz yeniden başlatıldığında sistem temasının renginin değişmesine neden olan bir sorun düzeltildi.

Bir uygulama başlatıldığında, ana ekran arayüzünün titremesine neden olabilen bir sorun düzeltildi.

Battery Share özelliğinin etkinleştirildikten kısa bir süre sonra kesilmesine veya başarısız olmasına neden olan bir sorun düzeltildi.

Android Auto'nun kullanımının engellenmesine neden olan bir sorun düzeltildi.

Bir video oynatılırken veya bir uygulama görüntü içi modu kullanırken ekranın bazen titremesine neden olan bir sistem arayüzü sorunu düzeltildi.

WiFi taramasıyla ilgili bir sorun düzeltildi; bu sorun, Ayarlar uygulamasından çıkıldıktan sonra taramanın devam etmesine neden oluyordu ve cihaz yeniden başlatılana kadar ek güç tüketimine ve daha yavaş WiFi bağlantısına neden oluyordu.

Bazı durumlarda Ultra HDR görüntülerin Google Fotoğraflar'da düzgün şekilde görüntülenmediği bir sorun düzeltildi.

Parmak izi kilidini etkinleştiren bir kullanıcı, ekranda bir gömülü parmak izi tarayıcısı olan bir cihazdaki Kısa Ayarlar'dan bir etkinliği başlatmaya çalıştığında, sensörün bazen etkinleşemediği ve kullanıcının Kısa Ayarlar'a erişmeden önce cihazı tekrar kilitleyip açması gereken bir sorun düzeltildi.

Bir açık uygulamanın üstünde durum çubuğu ile uygulama arasında bazen beyaz veya siyah bir çubuk görüntülenmesine neden olan bir sorun düzeltildi.

"Ana ekrana ekle" iletişim kutusunun arka plan renginin normal rengi yerine eflatun olarak görüntülendiği bir sorun düzeltildi.

Piksel Tablet cihazlarında, ekran koruyucudan düşük ışık saatine geçiş yapılırken cihazla etkileşimde bulunmanın sistem arayüzünün çökmesine neden olabilen bir sorun düzeltildi.

Piksel Tablet cihazlarında, cihazın kilidini açtıktan sonra ana ekranın bazen sadece duvar kağıdını, uygulama simgelerini görüntülemeden bırakmasına neden olan bir sorun düzeltildi.

Piksel Tablet ve Piksel Fold cihazlarında, belirli ekranlarda öncelikli ve arka plan renklerinin erişilebilirlik için yeterli renk kontrastına sahip olmamasına neden olan bir sorun düzeltildi.