Android 13 ve One UI 5.1 güncellemesi alan Samsung modelleri
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Android 13 ve One UI 5.1 güncellemesi alan Samsung modelleri hangileri? Sizler için bir araya getirdik. İşte liste!
Güncelleme çalışmalarına hız kesmeden devam eden Samsung cephesinde şubat ayında tanıtılan One UI 5.1 arayüzü için dağıtım süreci büyük ölçüde tamamlandı. Güney Koreli üretici son dönemde daha çok giriş segmente odaklanırken, kısa bir süre önce Galaxy Tab A8 modelini yeni sürüme güncelledi. Peki bu süreçte Android 13 tabanlı One UI 5.1 güncellemesi alan Samsung modelleri hangileri oldu? İşte liste!
Android 13 ve One UI 5.1 güncellemesi alan Samsung modelleri
Samsung, Android 13 tabanlı One UI 5.1 sürümünü 1 Şubat'ta Galaxy S23 serisiyle beraber kullanıma sundu. Bu dönemde oldukça hızlı hareket eden Güney Koreli üretici Galaxy S23 modellerinin ön sipariş süreci sona ermeden uyumlu cihazlarını yeni sürüme geçirmeye başladı.
Android 13 ve One UI 5.1 güncellemesi alan Samsung modelleri listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Galaxy S22 serisi
Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4
Galaxy S21 serisi
Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3
Galaxy S20 serisi
Galaxy S21 FE
Galaxy S20 FE
Galaxy Note 20 serisi
Galaxy A33 5G ve Galaxy A53 5G
Galaxy Z Fold 2
Galaxy A73
Galaxy M53
Galaxy A23
Galaxy Z Flip ve Galaxy Z Flip 5G
Galaxy Tab S8 serisi
Galaxy Tab S7 serisi
Galaxy A52 5G
Galaxy A52s 5G
Galaxy A Quantum
Galaxy M33 5G
Galaxy S10 Lite
Galaxy A51 5G
Galaxy A14 5G
Galaxy M13 5G
Galaxy F22, Galaxy F23 5G ve Galaxy M23 5G
Galaxy Tab A7 Lite
Galaxy Tab A8 (2022)
Galaxy Tab S7 FE
Galaxy Note 10 Lite
Galaxy F62
Samsung'dan giriş segment modele One UI 5.1 güncellemesi!
One UI 5.1 ile öne çıkan yeniliklere de aşağıdan göz atabilirsiniz.
Paylaşılan aile fotoğrafı ve video albümü
Gölge ve yansıma giderme ile geliştirilmiş otomatik fotoğraf işleme
Bir fotoğrafı yukarı kaydırmak, fotoğraf hakkında ayrıntılı bilgiler içeren bir panel açar
Galeri araması daha iyi ve daha işlevsel hale gelecek
Ekran görüntülerini saklamak için bir klasör seçebilme
AR Emoji Kamerayı fotoğraf ve videoda üç kişi için kullanabilirsiniz.
AR Karalamaları için fırçalar ana ekranda mevcuttur
Yeni pil ve yeni hava durumu widget'ı
Expert RAW kamera içi moduna daha hızlı erişim
Özçekimler için cilt tonunu değiştirmenin daha kolay bir yolu
Samsung Akıllı Telefonlar ve Dizüstü Bilgisayarlar için Gelişmiş Eşleştirme Seçenekleri
Geliştirilmiş DeX çoklu görev
Geliştirilmiş yerel tarayıcı araması
Daha hızlı ilk akıllı telefon kurulumu
Bixby metin aramaları
Farklı çalışma modları için farklı masaüstü duvar kağıtları ayarlayabilme
Komut dosyaları oluştururken ek koşullar
Samsung Notes'u Paylaşma
Albümler, notlar, takvim vb. için paylaşım listesine kullanıcı eklemek için daha kullanışlı arayüz
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung'un güncelleme politikası nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!