Android 13 ve One UI 5.1 güncellemesi alan Samsung modelleri hangileri? Sizler için bir araya getirdik. İşte liste!

Güncelleme çalışmalarına hız kesmeden devam eden Samsung cephesinde şubat ayında tanıtılan One UI 5.1 arayüzü için dağıtım süreci büyük ölçüde tamamlandı. Güney Koreli üretici son dönemde daha çok giriş segmente odaklanırken, kısa bir süre önce Galaxy Tab A8 modelini yeni sürüme güncelledi. Peki bu süreçte Android 13 tabanlı One UI 5.1 güncellemesi alan Samsung modelleri hangileri oldu? İşte liste!

Android 13 ve One UI 5.1 güncellemesi alan Samsung modelleri

Samsung, Android 13 tabanlı One UI 5.1 sürümünü 1 Şubat'ta Galaxy S23 serisiyle beraber kullanıma sundu. Bu dönemde oldukça hızlı hareket eden Güney Koreli üretici Galaxy S23 modellerinin ön sipariş süreci sona ermeden uyumlu cihazlarını yeni sürüme geçirmeye başladı.

Android 13 ve One UI 5.1 güncellemesi alan Samsung modelleri listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Galaxy S22 serisi

Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4

Galaxy S21 serisi

Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3

Galaxy S20 serisi

Galaxy S21 FE

Galaxy S20 FE

Galaxy Note 20 serisi

Galaxy A33 5G ve Galaxy A53 5G

Galaxy Z Fold 2

Galaxy A73

Galaxy M53

Galaxy A23

Galaxy Z Flip ve Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Tab S8 serisi

Galaxy Tab S7 serisi

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s 5G

Galaxy A Quantum

Galaxy M33 5G

Galaxy S10 Lite

Galaxy A51 5G

Galaxy A14 5G

Galaxy M13 5G

Galaxy F22, Galaxy F23 5G ve Galaxy M23 5G

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab A8 (2022)

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy F62

Samsung'dan giriş segment modele One UI 5.1 güncellemesi!

One UI 5.1 ile öne çıkan yeniliklere de aşağıdan göz atabilirsiniz.

Paylaşılan aile fotoğrafı ve video albümü

Gölge ve yansıma giderme ile geliştirilmiş otomatik fotoğraf işleme

Bir fotoğrafı yukarı kaydırmak, fotoğraf hakkında ayrıntılı bilgiler içeren bir panel açar

Galeri araması daha iyi ve daha işlevsel hale gelecek

Ekran görüntülerini saklamak için bir klasör seçebilme

AR Emoji Kamerayı fotoğraf ve videoda üç kişi için kullanabilirsiniz.

AR Karalamaları için fırçalar ana ekranda mevcuttur

Yeni pil ve yeni hava durumu widget'ı

Expert RAW kamera içi moduna daha hızlı erişim

Özçekimler için cilt tonunu değiştirmenin daha kolay bir yolu

Samsung Akıllı Telefonlar ve Dizüstü Bilgisayarlar için Gelişmiş Eşleştirme Seçenekleri

Geliştirilmiş DeX çoklu görev

Geliştirilmiş yerel tarayıcı araması

Daha hızlı ilk akıllı telefon kurulumu

Bixby metin aramaları

Farklı çalışma modları için farklı masaüstü duvar kağıtları ayarlayabilme

Komut dosyaları oluştururken ek koşullar

Samsung Notes'u Paylaşma

Albümler, notlar, takvim vb. için paylaşım listesine kullanıcı eklemek için daha kullanışlı arayüz

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung'un güncelleme politikası nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!