Android 13'ün yeni emojileri belli oldu!

Google, bugün Pixel cihazları için Android 13 QPR2 Beta 2 güncellemesini yayınladı. Güncellemeyle birlikte ise birçok yenilik ve iyileştirme de beraberinde geldi. Android 13'ün yeni güncellemesinin sunduğu yeniliklerden biri de Unicode 15 emojileri için destek oluyor. Bununla birlikte Beta güncellemesi, yeni hayvanlardan farklı karakterlere kadar değişen 21 emoji getiriyor.

Android 13 QPR2 Beta güncellemesi Unicode 15 emoji desteğiyle geliyor

Google, geçtiğimiz yılın ardından bu yılın başlarında Unicode 15 desteği getireceğine dair bir duyuru yaptı. Android 13 QPR2'nin kararlı sürümü ise mart ayında kullanıma sunulacak. Ancak bu sürümden önce QPR2 için ikinci beta bugünden itibaren mevcut durumda yer alıyor.

Yeni Android 13 QPR2 Beta sürümü, ise birçok yenilik ve iyileştirmeyle birlikte geliyor. Beta sürümünü yükleyenler ise yeni emojilere erişebilecek. Ek olarak Unicode Konsorsiyumu, eylül ayında Unicode 15.0'ı resmi olarak duyurdu. Aynı zamanda Konsorsiyuma göre kullanıcıların en çok talep ettiği emoji, düz pembe kalp oldu.

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Kalbin yanında ayrıca geyik, eşek, marakas ve flüt gibi emojiler de istekler arasında yer aldı. Yeni emojilerin listesi ise şu şekilde:

Sallanan yüz

Pembe kalp

Açık mavi kalp

Gri kalp

Sağa iten el

Sola iten el

Geyik

Eşek

Kanat

Kaz

Deniz anası

Zencefil

Sümbül

Bezelye tanesi

El yelpazesi

Saç tokası

Flüt

Marakas

Wi-Fi

Bu değişikliği ise Mishaal Rahman adlı kişi tarafından fark edildi. Rahman'ın paylaştığı Tweet'le birlikte yeni emojilerden bazıları ortaya çıktı. Ayrıca bunların dışında yeni beta güncellemesi, hata düzeltmelerine de odaklanıyor. Bunlardan biri, bazen Giriş ekranının yanıt vermemesine neden olan Sistem Kullanıcı Arayüzü sorunu oldu. Yeni güncellemenin ardından bu sorun düzeldi.

Peki, siz Android 13 QPR2 emoji çeşitleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!