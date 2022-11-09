Android 13 tabanlı One UI 5.0 üç Samsung serisine geldi
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Samsung, geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen üç seri için Android 13 tabanlı One UI 5.0 yayınladı. İşte ayrıntılar.
Mayıs ayında düzenlenen I/O 2022 konferansında görücüye çıkan Android 13, artık kararlı sürümüyle boy göstermeye başladı. Akıllı telefon üreticileri de sürümü kendi arayüzlerine entegre etme konusunda önemli bir yol katetti. Son olarak Samsung, geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen üç seriye kararlı sürümü yayınladı. İşte ayrıntılar!
Android 13 tabanlı One UI 5.0, S21, S20 ve 20 serisine geldi
Samsung, geçen ay Galaxy S22 serisi için kararlı Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesini yayınladı ve şimdi yazılımın kararlı yapısını geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen Galaxy S21, S20 ve Note 20 serilerine göndermeye başladı.
Android 13 tabanlı One UI 5.0, Galaxy S21 serisi için G99xBXXU5DVJC, S20 ve Note 20 modelleri için ise G98xBXXUFGVJE ve N98xxXXU5GVJE yapı numaralarıyla yayında. Şu an için ilk etapta İsviçre ve Almanya'da dağıtımda. İlerleyen dönemlerde diğer ülkelere de gönderilmesi kuvvetle muhtemel. Bunun dışında Ekim 2022 güvenlik ekini beraberinde getiriyor.
Samsung Galaxy S23 serisinin işlemcisiyle ilgili kritik gelişme!
One UI 5.0 güncellemesi alacak diğer modeller – Güncel liste
Galaxy S serisi
Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)
Galaxy S21+ (LTE/5G)
Galaxy S21 (LTE/5G)
Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)
Galaxy S20+ (LTE/5G)
Galaxy S20 (LTE/5G)
Galaxy S20 FE (LTE/5G)
Galaxy S10 Lite
Galaxy Note serisi
Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)
Galaxy Note 20 (LTE/5G)
Galaxy Note 10 Lite
Galaxy Z serisi
Galaxy Z Fold 2 5G
Galaxy Z Flip
Galaxy Z Flip 5G
Galaxy Z Fold 3
Galaxy Z Flip 3
Galaxy Z Fold 4
Galaxy Z Flip 4
Galaxy A serisi
Galaxy A73
Galaxy A53
Galaxy A33
Galaxy A71 5G
Galaxy A71
Galaxy A51 5G
Galaxy A51
Galaxy A52
Galaxy A52 5G
Galaxy A52s
Galaxy A72
Galaxy A Quantum
Galaxy Quantum 2
Galaxy A03s
Galaxy A12 Nacho
Galaxy A32
Galaxy A32 5G
Galaxy A22
Galaxy A22 5G
Galaxy A23
Galaxy A13
Galaxy A03
Galaxy M serisi
Galaxy M42 5G
Galaxy M12
Galaxy M62
Galaxy M22
Galaxy M32
Galaxy M32 5G
Galaxy M52 5G
Galaxy M33
Galaxy M23
Galaxy F serisi
Galaxy F42 5G
Galaxy F62
Galaxy F12
Galaxy F22
Galaxy F23
Galaxy Xcover serisi
Galaxy Xcover 5
Galaxy Tab serisi
Galaxy Tab S8+++ Ultra
Galaxy Tab S8+
Galaxy Tab S8
Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)
Galaxy Tab S7 (LTE/5G)
Galaxy Tab S7 FE
Galaxy Tab S6 5G
Galaxy Tab S6 Lite
Galaxy Tab A7 Lite
Galaxy Tab A8 10.5 (2021)