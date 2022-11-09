Android 13 tabanlı One UI 5.0 üç Samsung serisine geldi

Samsung, geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen üç seri için Android 13 tabanlı One UI 5.0 yayınladı. İşte ayrıntılar.

Mayıs ayında düzenlenen I/O 2022 konferansında görücüye çıkan Android 13, artık kararlı sürümüyle boy göstermeye başladı. Akıllı telefon üreticileri de sürümü kendi arayüzlerine entegre etme konusunda önemli bir yol katetti. Son olarak Samsung, geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen üç seriye kararlı sürümü yayınladı. İşte ayrıntılar!

Android 13 tabanlı One UI 5.0, S21, S20 ve 20 serisine geldi

Samsung, geçen ay Galaxy S22 serisi için kararlı Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesini yayınladı ve şimdi yazılımın kararlı yapısını geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen Galaxy S21, S20 ve Note 20 serilerine göndermeye başladı.

Android 13 tabanlı One UI 5.0, Galaxy S21 serisi için G99xBXXU5DVJC, S20 ve Note 20 modelleri için ise G98xBXXUFGVJE ve N98xxXXU5GVJE yapı numaralarıyla yayında. Şu an için ilk etapta İsviçre ve Almanya'da dağıtımda. İlerleyen dönemlerde diğer ülkelere de gönderilmesi kuvvetle muhtemel. Bunun dışında Ekim 2022 güvenlik ekini beraberinde getiriyor.

Samsung Galaxy S23 serisinin işlemcisiyle ilgili kritik gelişme!

One UI 5.0 güncellemesi alacak diğer modeller – Güncel liste

Galaxy S serisi

Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S21+ (LTE/5G)

Galaxy S21 (LTE/5G)

Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S20+ (LTE/5G)

Galaxy S20 (LTE/5G)

Galaxy S20 FE (LTE/5G)

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note serisi

Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy Note 20 (LTE/5G)

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy A serisi

Galaxy A73

Galaxy A53

Galaxy A33

Galaxy A71 5G

Galaxy A71

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s

Galaxy A72

Galaxy A Quantum

Galaxy Quantum 2

Galaxy A03s

Galaxy A12 Nacho

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy A22

Galaxy A22 5G

Galaxy A23

Galaxy A13

Galaxy A03

Galaxy M serisi

Galaxy M42 5G

Galaxy M12

Galaxy M62

Galaxy M22

Galaxy M32

Galaxy M32 5G

Galaxy M52 5G

Galaxy M33

Galaxy M23

Galaxy F serisi

Galaxy F42 5G

Galaxy F62

Galaxy F12

Galaxy F22

Galaxy F23

Galaxy Xcover serisi

Galaxy Xcover 5

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S8+++ Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab A8 10.5 (2021)