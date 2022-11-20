Android 13 tabanlı One UI 5.0 bir Samsung modeline daha geldi

Android dünyasında gelişmeler devam ediyor. Samsung orta segment Galaxy Z Fold 3 için Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi veriyor.

Android 13 kararlı sürümüyle kullanıcıların karşısına çıkmaya başladı. Yeni yapıyı kendi One UI arayüzüne entegre eden Samsung da uyumlu cihazlarının yeni sürüme geçiriyor. Bu bağlamda Galaxy S22, Galaxy Z Fold 4 ve Flip 4'e ek olarak çeşitli orta segment telefonlar da güncellemeyi aldı. Son ortaya çıkan bilgilere göre Güney Koreli şirket, Galaxy Z Fold 3 Android 13 tabanlı One UI 5.0 yayınlıyor!

Galaxy Z Fold 3 Android 13 tabanlı One UI 5.0 alıyor

Samsung, Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesini Galaxy S22, Z Fold 4, Z Flip 4, Galaxy A52, A33 5G, A53 5G, A73 5G, M32 5G ve M52 5G gibi orta segment modellere gönderdikten sonra bir cihaz için daha aynı kararı aldı: Galaxy Z Fold 3. Yeni sürüm, DVK3 ile biten yapı numarasıyla geliyor ve Kasım 2022 güvenlik yamasını beraberinde getiriyor.

Ayarlar >Yazılım güncellemesi bölümüne girip "İndir ve yükle" butonuna basarak telefonunuzu Android 13'e yükseltebilirsiniz. Yeni sürüm ilk etapta Hindistan'daki cihazlar için yayınlandığından Türkiye ve diğer bölgelerde yaşayan kullanıcıların ise bir süre daha beklemesi gerekecek.

Samsung, Android 13 tabanlı One UI 5.0 için vitesi arttırıyor!

Android 13 ve One UI 5.0 güncellemesini destekleyen Samsung modelleri:

Galaxy S serisi

Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S21+ (LTE/5G)

Galaxy S21 (LTE/5G)

Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S20+ (LTE/5G)

Galaxy S20 (LTE/5G)

Galaxy S20 FE (LTE/5G)

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note serisi

Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy Note 20 (LTE/5G)

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy A serisi

Galaxy A73

Galaxy A53

Galaxy A33

Galaxy A71 5G

Galaxy A71

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s

Galaxy A72

Galaxy A Quantum

Galaxy Quantum 2

Galaxy A03s

Galaxy A12 Nacho

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy A22

Galaxy A22 5G

Galaxy A23

Galaxy A13

Galaxy A03

Galaxy M serisi

Galaxy M42 5G

Galaxy M12

Galaxy M62

Galaxy M22

Galaxy M32

Galaxy M32 5G

Galaxy M52 5G

Galaxy M33

Galaxy M23

Galaxy F serisi

Galaxy F42 5G

Galaxy F62

Galaxy F12

Galaxy F22

Galaxy F23

Galaxy Xcover serisi

Galaxy Xcover 5

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S8+++ Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab A8 10.5 (2021)

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