Android 13 tabanlı One UI 5.0 alacak ilk Samsung modelleri!

Mayısta düzenlenen I/O 2022 konferansında tanıtılan Android 13, çok yakında kararlı sürümüyle kullanıma sunulacak. Akıllı telefon üreticileri de sürümü kendi arayüzlerine entegre etme konusunda önemli bir yol katetti. Son olarak bu yıl bitmeden Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi alacak Samsung modelleri ortaya çıktı.

Android 13 tabanlı One UI 5.0 alacak Samsung modelleri

Samsung, Android 13 tabanlı One UI 5.0 beta sürümünü halihazırda birkaç model özelinde kullanıma sundu. Son ortaya çıkan bilgilere göre şirket, 17 veya 19 Ekim'den itibaren Galaxy S22 modelleri için yeni sürümün kararlı yapısını kullanıma sunacak.

Bunun dışında şirkete yakınlığıyla bilinen SamMobile, 2023 yılı gelmeden Android 13 tabanlı One UI 5.0 alacak diğer modellerin bir listesini paylaştı. Buna göre Galaxy S22 serisinin yanı sıra Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4 ve hatta amiral gemisi olarak nitelendirilmeyen Galaxy A53 modeli de yeni sürümü alacak.

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