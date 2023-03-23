Android 13 tabanlı MIUI 14 bir Xiaomi modeli için daha yayında!

Geçtiğimiz aylarda vitrine çıkan MIUI 14, Android 12 ve 13'ü temel alıyor ve birçok yeniliği beraberinde getiriyor. Etkinliğin hemen ardından dağıtımı başlayan ve günümüz itibariyle orta segmet modeller için yayınlanan arayüzün şimdi de POCO M5 için kullanıma sunuldu.

POCO M5 MIUI 14 güncellemesi aldı

POCO M5, 2022'de piyasaya sürüldü ve kutudan Android 12 tabanlı MIUI 13 ile çıktı. Şu anda Android 12 tabanlı MIUI 13 ile kullanıcıların karşısına çıkan telefonun Xiaomiui'nin haberine göre Avrupa ROM'unu çalıştıran versiyonları MIUI 14 güncellemesini aldı.

POCO M5 için MIUI 14 V14.0.1.0.TLUEUXM yapı numarasına sahip ve 3,4 GB boyutunda. Ayrıca ilk etapta mi Pilot'lar için yayınlanacak ve herhangi bir sorun çıkmaması halinde genel kullanıma açılacak.

Xiaomi bir modelini daha Android 13 tabanlı MIUI 14'e geçiriyor!

MIUI 14 bizlere neler sunuyor?

Xiaomi'nin yaptığı etkinlik ile birlikte yeni arayüzün önemli detaylarına artık hakimiz. Öncelikle artık kullanmadığınız ama yine de sistem izin vermediği için kaldırılamayan temel uygulamaların bir çoğunu silebileceksiniz. Ayrıca Xiaomi, çok oyunculu oyunlar başta olmak üzere uygulamaların çalışmasını hafifleten foton motoru (foton engine) teknolojisi sayesinde, üçüncü parti uygulamaların güç tüketimlerinin yüzde 22 oranında azaltılacağına dikkat çekiyor.

Şirketin bir diğer iddiası ise sistem performansının ciddi oranda geliştiği yönünde. Öyle ki Android 13 ve MIUI 14 ikilisiyle birlikte sistem akıcılığı yüzde 88 oranında arttırıldı. Buna rağmen güç tüketiminde ise yüzde 16'lık bir iyileştirme mevcut. Her ne kadar sistem performansı yükseltilmiş olsa da Xiaomi'nin verileri MIUI 14'ün bir önceki sürümden yüzde 23 oranla daha az alan kapladığını gösteriyor.

Bu sonuç MIUI arayüzünün yeniden ele alınması ve baştan geliştirilmesi ile oluyor. Yeni MIUI 14 artık eski sürümlere göre daha hızlı olmasının yanında daha kararlı ve daha az alan kaplıyor. Yalnız Snapdragon 8 Gen 1, 8 Gen 1+ ve yeni Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili modellerin bu yeniliklere odaklı optumize edildiğini hatırlatmakta fayda var.

MIUI 14 ile birlikte yeni "süper simgeler" adı verilen bir özellik daha sunuluyor. Ana ekrana farklı semboller ekleyebilmenize olana sağlayan bu özellik ile birlikte, daha canlı bir tema oluşturmak mümküne hale geliyor.

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