Android 13 tabanlı ColorOS 13 alacak ilk modeller belli oldu!
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OPPO, eylül ayında Android 13 tabanlı ColorOS 13 alacak modeller listesini paylaştı. Peki bu listede hangi cihazlar var?
Google, mayısta düzenlediği I/O 2022 geliştirici konferansında Android 13'ü duyurdu. Bu doğrultuda akıllı telefon üreticileri de yeni sürümü kendi yazılımlarına entegre etmek için kolları sıvadı. Son olarak OPPO, eylül ayında Android 13 tabanlı ColorOS 13 alacak modelleri resmen duyurdu.
ColorOS 13 alacak modeller
OPPO, Android 13 konusunda en erken davranan şirketlerden birisi ve ağustos ayında bu sürümü temel alan ColorOS 13'ü kullanıcıların beğenisine sundu. Yeni sürüm ile birlikte birçok görsel değişikliği, birkaç yeni AoD özelliği ve gelişmiş cihazlar arası iş birliği gibi yenilikler geliyor.
OPPO, sürümün tanıtım etkinliğinde arayüzü ve widgetları içinde daha yuvarlak köşeler haline getiren Aquamorphic tasarımı üzerinde yoğunlaştı. Öte yandan şirket, Google tarafından geliştirilen Material You'yu ColorOS'a entegre etti. Ayrıca yeni sürüm, çok ekranlı cihazlar arası işbirliği, Oppo Air tablet veya herhangi bir Windows dizüstü bilgisayar ile birlikte çalışabiliyor.
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Kısa süre önce de eylül ayında ColorOS 13'ün kararlı ve beta sürümü alacak modeller açıklandı. Peki bu modeller hangileri?
Kararlı sürüm
16 Eylül 2022'den itibaren:
OPPO Find X5 Pro
Avustralya
Fransa
Endonezya
Malezya
Tayland
Vietnam
OPPO Find X5
BAE
Fransa
23 Eylül 2022'den itibaren:
OPPO Find X5 Pro:
Çin
OPPO Find X5:
Çin
OnePlus 10 Pro:
Çin
Açık beta sürümü
16 Eylül'den itibaren
Oppo Find X3 Pro Photographer Edition
Çin
Oppo Find X3 Pro Mars Exploration Edition
Çin
Oppo Find X3 Pro
Çin
Oppo Bul X3
Çin
OnePlus 9 Pro
Çin
OnePlus 9
Çin
20 Eylül'den itibaren
Oppo Find X3 Pro
Endonezya
Malezya
Tayland
23 Eylül'den itibaren
Oppo Reno 8 Pro (diğer adıyla Oppo Reno 8 Pro+)
Çin
Hindistan
28 Eylül'den itibaren
Oppo Find X5 Pro Boyut Sürümü
Çin
OnePlus Ace
Çin
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