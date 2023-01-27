Android 13 rüzgarı: Xiaomi'den iki model için daha MIUI 14 müjdesi!

Redmi Note 10 Pro ve Note 10 Pro Max için MIUI 14 yolda. Peki güncelleme ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar!

Xiaomi, kısa bir süre önce tanıtılan MIUI 14 arayüzünün dağıtımına son hız devam ediyor. Yeni sürüm, sistem performansını ve kararlılığı gibi konularda selefine kıyasla daha iyi bir performans sunarken, iki modelin daha çok yakında güncellemeyi alacağı öğrenildi. Redmi Note 10 Pro ve Note 10 Pro Max için MIUI 14 yolda!

Redmi Note 10 Pro ve Note 10 Pro Max için MIUI 14 yolda

Kutudan Android 11 tabanlı MIUI 12 ile çıkan Redmi Note 10 Pro ve Note 10 Pro Max şu an için Android 12 tabanlı MIUI 13 çalıştırıyor. Ancak son ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefonlar önümüzdeki günlerde Android 13 tabanlı MIUI 14 güncellemesini de almaya başlayacaklar.

Güncellemenin ne zaman yayınlanacağı gibi konular belirsizliğini korurken, ilk etapta mi Pilot kullanıcıları için geleceğini ve herhangi bir sorun çıkmaması halinde ise genel kullanıma açılacağını belirtelim.

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MIUI 14 bizlere neler sunuyor?

Xiaomi'nin yaptığı etkinlik ile birlikte yeni arayüzün önemli detaylarına artık hakimiz. Öncelikle artık kullanmadığınız ama yine de sistem izin vermediği için kaldırılamayan temel uygulamaların bir çoğunu silebileceksiniz. Ayrıca Xiaomi, çok oyunculu oyunlar başta olmak üzere uygulamaların çalışmasını hafifleten foton motoru (foton engine) teknolojisi sayesinde, üçüncü parti uygulamaların güç tüketimlerinin yüzde 22 oranında azaltılacağına dikkat çekiyor.

Şirketin bir diğer iddiası ise sistem performansının ciddi oranda geliştiği yönünde. Öyle ki Android 13 ve MIUI 14 ikilisiyle birlikte sistem akıcılığı yüzde 88 oranında arttırıldı. Buna rağmen güç tüketiminde ise yüzde 16'lık bir iyileştirme mevcut. Her ne kadar sistem performansı yükseltilmiş olsa da Xiaomi'nin verileri MIUI 14'ün bir önceki sürümden yüzde 23 oranla daha az alan kapladığını gösteriyor.

Bu sonuç MIUI arayüzünün yeniden ele alınması ve baştan geliştirilmesi ile oluyor. Yeni MIUI 14 artık eski sürümlere göre daha hızlı olmasının yanında daha kararlı ve daha az alan kaplıyor. Yalnız Snapdragon 8 Gen 1, 8 Gen 1+ ve yeni Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili modellerin bu yeniliklere odaklı optumize edildiğini hatırlatmakta fayda var.

MIUI 14 ile birlikte yeni "süper simgeler" adı verilen bir özellik daha sunuluyor. Ana ekrana farklı semboller ekleyebilmenize olana sağlayan bu özellik ile birlikte, daha canlı bir tema oluşturmak mümküne hale geliyor.

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