Android 13 rüzgarı: Xiaomi'den 11 modele MIUI 14 müjdesi

Güncelleme çalışmalarına hız kesmeden devam eden Xiaomi, geçen ay kullanıcıların beğenisine sunulan MIUI 14 arayüzünün dağıtımına devam ediyor. Yeni sürüm birçok yeniliği beraberinde getirirken, kısa bir süre önce 11 modelin daha güncellemeyi alacağı öğrenildi. İşte MIUI 14 alacak yeni Xiaomi modelleri!

MIUI 14 alacak yeni Xiaomi modelleri

Redmi Note 9 serisi dahil 11 Xiaomi modeli çok yakında MIUI 14 almaya başlayacak. Yeni güncelleme 4,5 GB boyutunda ve sistem güvenliğini artıran Aralık 2022 güvenlik yamasını beraberinde getirecek. Ayrıca aşağıdaki cihazlar beklenenin aksine güncellemeyi Android 13 ile değil, Android 12 ile alacak.

Xiaomiui'ye göre MIUI 14 alacak yeni modeller şöyle;

Redmi Note 9

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi 9

Redmi 10X 4G

Redmi 10X 5G

Redmi 10X Pro 5G

Poco M2

Poco M2 Pro

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MIUI 14 bizlere neler sunuyor?

Xiaomi'nin yaptığı etkinlik ile birlikte yeni arayüzün önemli detaylarına artık hakimiz. Öncelikle artık kullanmadığınız ama yine de sistem izin vermediği için kaldırılamayan temel uygulamaların bir çoğunu silebileceksiniz. Ayrıca Xiaomi, çok oyunculu oyunlar başta olmak üzere uygulamaların çalışmasını hafifleten foton motoru (foton engine) teknolojisi sayesinde, üçüncü parti uygulamaların güç tüketimlerinin yüzde 22 oranında azaltılacağına dikkat çekiyor.

Şirketin bir diğer iddiası ise sistem performansının ciddi oranda geliştiği yönünde. Öyle ki Android 13 ve MIUI 14 ikilisiyle birlikte sistem akıcılığı yüzde 88 oranında arttırıldı. Buna rağmen güç tüketiminde ise yüzde 16'lık bir iyileştirme mevcut. Her ne kadar sistem performansı yükseltilmiş olsa da Xiaomi'nin verileri MIUI 14'ün bir önceki sürümden yüzde 23 oranla daha az alan kapladığını gösteriyor.

Bu sonuç MIUI arayüzünün yeniden ele alınması ve baştan geliştirilmesi ile oluyor. Yeni MIUI 14 artık eski sürümlere göre daha hızlı olmasının yanında daha kararlı ve daha az alan kaplıyor. Yalnız Snapdragon 8 Gen 1, 8 Gen 1+ ve yeni Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili modellerin bu yeniliklere odaklı optumize edildiğini hatırlatmakta fayda var.

MIUI 14 ile birlikte yeni "süper simgeler" adı verilen bir özellik daha sunuluyor. Ana ekrana farklı semboller ekleyebilmenize olana sağlayan bu özellik ile birlikte, daha canlı bir tema oluşturmak mümküne hale geliyor.

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