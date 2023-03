Android 13 keyfi: LineageOS 20 desteği bir modele daha geldi!

Android için geliştirilen birçok Custom ROM mevcut. Özellikle donanımları yeterli olmasına rağmen eski oldukları gerekçesiyle güncelleme desteğini kaybeden cihazlarda karşımıza çıkan bu tür yazılımlar, gün geçtikçe popülaritesini artırıyor. Bunlardan birisi de LineageOS. Son olarak Android 13 tabanlı LineageOS 20 ROM'unu destekleyecek yeni model belli oldu.

LineageOS 20 desteği bir modele daha geldi

Aralık ayında kullanıma sunulan LineageOS 20, LineageOS'un en yeni sürümü konumunda. Android 13'ü temel alan yazılım, günden güne desteklediği model sayısını artırıyor. Son olarak LG V30 sürüm desteğini aldı.

LineageOS 20'yi cihazınıza kurmak için önyükleyicinin kilidini açmanız ve TWRP gibi özel bir kurtarma yüklemeniz gerekir. Bunu yaptıktan sonra cihazınıza sürümü yüklemek için LineageOS sitesinde verilen kurulum talimatlarını izlemeniz gerekiyor. Tabii daha önce böyle bir işlem uygulamadıysanız, yükleme sırasında yapılabilecek potansiyel hatalar nedeniyle cihazınızın kullanılamaz hale gelme ihtimalini de unutmayın. Bu nedenle işi bilen birinden yardım almak daha faydalı olacaktır.

