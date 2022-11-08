Android 13 güncellemesi alacak ikinci Xiaomi modeli belli oldu!
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2021 yılında piyasaya sürülen Xiaomi 12 çok yakında Android 13 tabanlı MIUI güncellemesi alacak. İşte ayrıntılar!
Google'ın mayıs ayındaki I/O 2022 konferansında tanıttığı Android 13 için geri sayım başladı. Akıllı telefon üreticileri de yeni yapıyı kendi arayüzlerine entegre etme çalışmalarında son aşamaya geçti. Ayrıca güncelleme konusunda en hareketli şirketlerden biri olan Xiaomi, kararlı sürümü alacak modeller için geri sayıma geçti. Son ortaya çıkan bilgilere göre şirket, sevilen modeli için güncellemeyi hazırlamaya başladı.
Xiaomi 12, Android 13 kararlı sürümünü alacak!
Xiaomi, uzunca bir süredir Android 13 tabanlı yeni MIUI sürümünün testlerini gerçekleştiriyor. Halihazırda beta sürecinde bulunan Çinli üretici, şirkete yakın kaynaklardan gelen raporlara göre Xiaomi 12 için kararlı yapıyı hazırlamaya başladı.
Xiaomi 12, Android 13 güncellemesini alan ikinci Xiaomi modeli olacak. Bilindiği üzere Xiaomi 12, Aralık 2021'de tanıtıldı. Cihaz, bugüne dek herhangi bir büyük Android ya da MIUI güncellemesi almadı. Çünkü kutudan Android 12 tabanlı MIUI 13 ile çıktı.
Xiaomi'nin yeni amiral gemisi ortaya çıktı!
Xiaomi 12 için Android 13 güncellemesinin son dahili MIUI yapı numarası V13.0.0.1.TLCCNXM. Öte yandan bunun Çin için hazırlanan güncelleme olduğunu belirtmekte fayda var. İlk olarak Çin'de kullanıma sunulacak sürüm, daha sonra diğer bölgelere de gönderilmeye başlanacak. Şu an için net bir çıkış tarihi olmasa da aralık ayına doğru çıkış yapacağı iddiaları geçerliliğini koruyor. Son olarak aynı durumun serinin diğer modelleri için de geçerli olduğunu belirtelim.
Xiaomi 12 teknik özellikleri
Adreno 730 GPUEkran6.28 inç 120 Hz tazeleme, HDR10+ 419 Ppı, 2400×1080 AMOLED, 1100 nit parlaklık, DisplayMate A+, Delta E= 0.59, JNCD= 0.61, DCI-P3 renk gamutu, 128 bit renk desteği, Corning Gorilla Glass VictusBatarya4500 mAh, 67W kablolu hızlı şarj (39 dakikada tam dolum), 50W kablosuz hızlı şarj (53 dakikada tam dolum), 10W ters kablosuz şarj Power Delivery 3.0, Quick Charge 4+Kamera1/1.56 inç sensörlü OIS destekli 50 Megapiksel Sony IMX766 ana kamera, 1/1.12 inç sensörlü 13 Megapiksel geniş açı, 5 Megapiksel Makro lens, 32 Megapiksel özçekim 8K ve 4K HDR videoTasarım152.7 x 69.9 x 8.2 mm, 179 gBağlantıWiFi 6 802.11 a/b/g/n/ac/6 10Gbps, Bluetooth 5.2, NFC, Type C 2.0DiğerHarman Kardon ve Dolby Atmos ses desteği, Ekran altı parmak izi okuyucu, çift SIM,Versiyonlar8GB/128GB, 8GB/256GB, 12GB/256GBRenk seçeneğiSiyah, yeşil, mavi, pembe Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!
İşletim sistemiAndroid 12, MIUI 13İşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Çin Halk Cumhuriyeti Google Xiaomi Teknoloji Haberler
Adreno 730 GPUEkran6.28 inç 120 Hz tazeleme, HDR10+
419 Ppı, 2400×1080 AMOLED,
1100 nit parlaklık, DisplayMate A+,
Delta E= 0.59, JNCD= 0.61,
DCI-P3 renk gamutu, 128 bit renk desteği,
Corning Gorilla Glass VictusBatarya4500 mAh, 67W kablolu hızlı şarj (39 dakikada tam dolum),
50W kablosuz hızlı şarj (53 dakikada tam dolum),
10W ters kablosuz şarj
Power Delivery 3.0, Quick Charge 4+Kamera1/1.56 inç sensörlü OIS destekli 50 Megapiksel Sony IMX766 ana kamera,
1/1.12 inç sensörlü 13 Megapiksel geniş açı,
5 Megapiksel Makro lens,
32 Megapiksel özçekim
8K ve 4K HDR videoTasarım152.7 x 69.9 x 8.2 mm, 179 gBağlantıWiFi 6 802.11 a/b/g/n/ac/6 10Gbps,
Bluetooth 5.2, NFC, Type C 2.0DiğerHarman Kardon ve Dolby Atmos ses desteği,
Ekran altı parmak izi okuyucu, çift SIM,Versiyonlar8GB/128GB, 8GB/256GB, 12GB/256GBRenk seçeneğiSiyah, yeşil, mavi, pembe
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!