Android 13 güncellemesi alacak ikinci Xiaomi modeli belli oldu!

Google'ın mayıs ayındaki I/O 2022 konferansında tanıttığı Android 13 için geri sayım başladı. Akıllı telefon üreticileri de yeni yapıyı kendi arayüzlerine entegre etme çalışmalarında son aşamaya geçti. Ayrıca güncelleme konusunda en hareketli şirketlerden biri olan Xiaomi, kararlı sürümü alacak modeller için geri sayıma geçti. Son ortaya çıkan bilgilere göre şirket, sevilen modeli için güncellemeyi hazırlamaya başladı.

Xiaomi 12, Android 13 kararlı sürümünü alacak!

Xiaomi, uzunca bir süredir Android 13 tabanlı yeni MIUI sürümünün testlerini gerçekleştiriyor. Halihazırda beta sürecinde bulunan Çinli üretici, şirkete yakın kaynaklardan gelen raporlara göre Xiaomi 12 için kararlı yapıyı hazırlamaya başladı.

Xiaomi 12, Android 13 güncellemesini alan ikinci Xiaomi modeli olacak. Bilindiği üzere Xiaomi 12, Aralık 2021'de tanıtıldı. Cihaz, bugüne dek herhangi bir büyük Android ya da MIUI güncellemesi almadı. Çünkü kutudan Android 12 tabanlı MIUI 13 ile çıktı.

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi ortaya çıktı!

Xiaomi 12 için Android 13 güncellemesinin son dahili MIUI yapı numarası V13.0.0.1.TLCCNXM. Öte yandan bunun Çin için hazırlanan güncelleme olduğunu belirtmekte fayda var. İlk olarak Çin'de kullanıma sunulacak sürüm, daha sonra diğer bölgelere de gönderilmeye başlanacak. Şu an için net bir çıkış tarihi olmasa da aralık ayına doğru çıkış yapacağı iddiaları geçerliliğini koruyor. Son olarak aynı durumun serinin diğer modelleri için de geçerli olduğunu belirtelim.

Xiaomi 12 teknik özellikleri