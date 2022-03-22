Android 13 Güncellemesi Alacak Galaxy Cihazlar Açıklandı
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Android 12 güncellemesinin bir üst sürümü olan Android 13 yazılımı birçok kişi tarafından yakından izleniyor. Android 13 güncellemesi hayata geçtiği zaman bu yazılımı alacak Galaxy cihazlar açıklandı.
Google, Android 12 güncellemesi üzerinde yoğun bir tempoda çalışmıştı. Güncelleyi, sırasıyla test aşamalarında kullanıma sunmuş ve hataları hızlı bir şekilde düzeltmişti.
Şirketin bu güncelleme üzerinde nasıl çalıştığını göz önünde bulundurarak, Android'in bir sonraki sürümünün nasıl bir aşamadan geçeceği ortadadır.
Bununla birlikte, yeni bir Samsung Galaxy cihazı satın aldıysanız veya bir süredir kullanıyorsanız, Android 13'ü alıp almayacağınızı merak ettiğinizi düşünüyoruz.
Samsung, güncelleme ve yazılım desteği ile her zaman ön plana çıkmıştır. Bu yazılım desteği, orta ve üst düzey akıllı telefonlarda beş yıla çıktığı bildirilmişti.
Bununla birlikte, Android 13 güncellemesi için gereken tüm Samsung Galaxy cihazlarının bir listesini sizler ile paylaşıyoruz. Ancak bu listenin resmi bir liste olmadığını belirtmekte fayda var.
Galaxy S serisi
Galaxy S22 Ultra
Galaxy S22+
Galaxy S22
Galaxy S21 FE
Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)
Galaxy S21+ (LTE/5G)
Galaxy S21 (LTE/5G)
Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)
Galaxy S20+ (LTE/5G)
Galaxy S20 (LTE/5G)
Galaxy S20 FE (LTE/5G)
Galaxy S10 Lite
Galaxy Not serisi
Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)
Galaxy Note 20 (LTE/5G)
Galaxy Note 10 Lite
Galaxy Z serisi
Galaxy Z Fold 2 5G
Galaxy Z Flip
Galaxy Z Flip 5G
Galaxy Z Fold 3
Galaxy Z Flip 3
Galaxy A serisi
Galaxy A73
Galaxy A53
Galaxy A33
Galaxy A71 5G
Galaxy A71
Galaxy A51 5G
Galaxy A51
Galaxy A52
Galaxy A52 5G
Galaxy A52s
Galaxy A72
Galaxy A Quantum
Galaxy Quantum 2
Galaxy A42 5G
Galaxy A03s
Galaxy A12/ A12 Nacho
Galaxy A32
Galaxy A32 5G
Galaxy A22
Galaxy A22 5G
Galaxy A23
Galaxy A13
Galaxy A03
Galaxy M serisi
Galaxy M42 5G
Galaxy M12
Galaxy M62
Galaxy M01
Galaxy M22
Galaxy M31
Galaxy M32
Galaxy M32 5G
Galaxy M52 5G
Galaxy M33
Galaxy M23
Galaxy F serisi
Galaxy F42 5G
Galaxy F62
Galaxy F12
Galaxy F22
Galaxy F23
Galaxy Xcover serisi
Galaxy Xcover 5
Galaxy Tab serisi
Galaxy Tab S8 Ultra
Galaxy Tab S8+
Galaxy Tab S8
Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)
Galaxy Tab S7 (LTE/5G)
Galaxy Tab S7 FE
Galaxy Tab S6 5G
Galaxy Tab S6 Lite
Galaxy Tab A7 Lite
Galaxy Tab A8 10.5 (2021)