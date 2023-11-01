Android 13, Google'ın en popüler Android sürümü oldu

Google'ın paylaştığı son verilere göre, Android 13, tanıtıldıktan bir yıl sonra en popüler Android sürümü haline geldi. Android 13, tüm cihazların yüzde 22,4'ünü oluşturuyor.

Google, bu ayın başında Androi 14'ün kararlı sürümünü tanıttı. İlk aşamada Pixel cihazlarda kullanılabilir olacak olsa da, popülerlik listesinde oynamalar yaratmış gibi görünüyor. Google'ın paylaştığı son veriler, Android 13'ün tanıtıldıktan bir yıl sonra en popüler Android sürümü olduğunu gösteriyor.

En popüler Android versiyonları

Google, Android 13'ün son aylarda önemli büyüme kaydettiğini ve şu anda Android'in en yaygın sürümü olduğunu açıkladı. Şirketin paylaştığı rakamlara göre Android 13; Mayıs ayında yüzde 15 iken Ekim'de tüm cihazların yüzde 22,4'ünü oluşturuyor.

Popüler işletim sistemi, geçtiğimiz yılın Ağustos ayında piyasaya sürülmüştü. Bu da bir yılı aşkın sürenin ardından yüzde 22,4'lük bir kullanıcı tabanına ulaştığı anlamına geliyor. Artan kullanım, Google ve telefon üreticilerinin güncelleme takvimini hızlandırmasından kaynaklanıyor.

3231232132

Ancak Android'deki parçalanma gözlerden kaçmıyor. Örneğin 2018'de çıkan Android 9, birçok cihazın resmi destek almamasına rağmen, en çok kullanılan beşinci sürüm. Bu da pek çok kullanıcının güvenlik paketlerini ve hata düzeltmelerini alamadığı anlamına geliyor.

Android dünyasında bu sorunu çözmek pek mümkün değil gibi görünüyor. Her markanın kendine uygun bir güncelleme politikası bulunuyorken, eski sistemli modelleri pazardan kaldırmak mümkün değil.

Android'in genel pazardaki hakimiyeti de artış gösterdi. Eylül verilerine göre, tüm dünyadaki akıllı telefonların yüzde 70'ten fazlası Android, yüzde 28'si ise iOS işletim sistemini kullanıyor. Android 14 işe bu rakamın daha da büyümesi mümkün.

Peki siz Android 13 hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.