Anayasa Mahkemesi'nden Sosyal Medya Yasası kararı! İptal mi ediliyor?

Anayasa Mahkemesi, Sosyal Medya Yasası iptali için yapılan başvurunun geçerli olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

26 Mayıs 2022 tarihinde TBMM'ye sunulan Dezenformasyonla Mücadele Düzenlemesi veya bilinen adıyla Sosyal Medya Yasası, yoğun protestolara rağmen meclisten geçti. 18 Ekim'de yayınlanan Resmi Gazete ile de yürürlüğe girdi. Fakat Anayasa Mahkemesi tarafından inceleme altına alındı.

Anayasa Mahkemesi 29. maddenin iptali için ilk incelemeyi tamamladı!

Anayasa Mahkemesi, mecliste Sosyal Medya Yasası'nın geçmesini istemediği için protestoda bulunan ana muhalefet partisinin başvurusu üzerine bugün 29. maddenin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasına dair ilk incelemeyi tamamladı.

Bugün yapılan görüşmenin neticesinde başvurunun temelleri ve işleme alınıp alınmayacağı tartışıldı. Sonuç olarak ise 29. maddenin iptal isteminin geçerli olduğuna karar verildi. Dolayısıyla bir sonraki adım olarak inceleme yapacaklarını, ardından iptal edilip edilmeyeceğine karar verileceği söylendi.

Resmi Gazete'de yayınlandı! Sosyal Medya Yasası resmen yürürlükte

Mecliste protestolara neden olan, hakkında gazetecilerin ve sosyal medya influencerlarının programlar yaptığı ve de Anayasa Mahkemesi tarafından inceleme altına alınan 29. madde şu şekilde:

"MADDE 29- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa 217 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma

MADDE 217/A- (1) Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

(2) Fail, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi halinde, birinci fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır.""

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