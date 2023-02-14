Anadolu Üniversitesi, 10 ildeki öğrencilerden için kayıt ücreti almayacağını açıkladı!

Kahramanmaraş merkezli 7,6 ve 7,7 büyüklüğündeki depremler sonucu Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgesindeki 10 ilde büyük hasarlar meydana geldi. Bu deprem sonrası birçok kurum ve kuruluş bölgede yaşayan vatandaşlar için pozitif ayrımcılık uygulamaya başladı. Anadolu Üniversitesi de açıköğretim fakültelerine kayıtlı depremden etkilenen 10 ilde yaşayan öğrenciler için bir uygulama duyurdu. Bu açıklamaya göre Anadolu Üniversitesi, depremden etkilenen 10 ildeki öğrencilerden kayıt yenileme ücreti almayacak.

Anadolu Üniversitesi, 10 ilde yer alan öğrencilerden kayıt ücreti almayacak

Anadolu Üniversitesi, bugün yaptığı açıklamada depremden etkilenen 10 ildeki Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri'ne kayıtlı öğrencilerden kayıt yenileme ücreti almayacağını duyurdu. Bu iller arasında Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa yer alıyor.

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan bu açıklamada ek olarak Bahar Dönemi kayıt işlemlerinin de 13 Şubat tarihinde başlayacağı ve 2 Mart'a kadar süreceği belirtildi. Anadolu Üniversitesi'nin açıköğretim fakültelerine kayıt olan öğrenciler, aşağıda yer alan adımları izleyerek ders ücretinden muaf olabilir:

Maraş'ta 3. deprem olursa yıkılacak bina sayısı açıklandı!

Anadolu Üniversitesi'nin aosogrenci.anadolu.edu.tr web sitesine giriş yapın

Web sitesinin sağ kısmında yer alan Menü bölümünden Ders Ekle-Sil İşlemlerine tıklayın.

Ekranda yer alan Ders Ekle- Sil İşlemlerine Başla yazılı yeşil kutucuğa tıklayın.

Açılan sayfada "Depremzedeyim. Ücret muafiyeti talep ediyorum. Belgemi sonra yükleyeceğim." butonuna tıkladıktan sonra ilerleyin.

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